Нарышкин заявил о прогрессе в сотрудничестве с иностранными спецслужбами

Служба внешней разведки (СВР) России отмечает беспрецедентный прогресс в сотрудничестве с зарубежными спецслужбами. Об этом заявил директор СВР Сергей Нарышкин в статье, опубликованной в журнале "Международная жизнь" в преддверии 100-летия службы.

По его словам, качество взаимодействия повышается вопреки напряженности в отношениях Москвы с западными странами. Российская сторона знает о мощном давлении Вашингтона и Лондона на ряд государств в антироссийском ключе по вопросу взаимодействия с СВР РФ. Несмотря на такое "неджентльменское" поведение в последние годы отмечен серьезный прогресс в отношениях с большинством зарубежных спецслужб, в том числе и некоторыми западными, написал Нарышкин.

Он отметил, что многие партнеры СВР откровенно тяготятся назойливым вниманием англосаксонских союзников и стремятся оставаться на позициях объективности. Они признают, что СВР - не просто один из главных участников процесса взаимодействия разведок разных стран, но и во многом определяет его направления, содержание и формы.

Сейчас СВР с разной степенью интенсивности сотрудничает практически со всеми значимыми разведывательными и контрразведывательными службами государств - членов СНГ, стран Запада, Центральной и Восточной Европы, АТР, Латинской Америки, Ближнего и Среднего Востока, Африки. Наиболее тесные и продуктивные отношения у СВР сложились с разведструктурами стран СНГ и ШОС. При этом Нарышкин отметил, что формы и методы взаимодействия с разведками разных государств меняются в зависимости от внешнеполитических приоритетов России и международной обстановки.

Высокая эффективность взаимодействия российской разведки с зарубежными партнерами на антитеррористическом направлении в полной мере проявилась во время событий в САР. По партнерскому каналу в СВР России регулярно поступает значительный объем информации упреждающего характера, которая способствует успешным действиям ВКС РФ в Сирии.