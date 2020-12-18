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ТАСС

Два новых "Авангарда" могут заступить на боевое дежурство в конце декабря

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Ракета 15А35 / УР-100Н УТТХ
Межконтинентальная баллистическая ракета шахтного базирования 15А35 / УР-100Н УТТХ.
Источник изображения: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin

Боевой блок "Авангард" способен лететь в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковой скорости, маневрируя по курсу и высоте и преодолевая любую противоракетную оборону

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Очередные две межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) УР-100Н УТТХ с гиперзвуковым боевым оснащением "Авангард" могут заступить на боевое дежурство в одном из полков Ясненского соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в третьей декаде декабря. Об этом ТАСС сообщил в четверг источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Очередные две шахтные пусковые установки (ШПУ) с МБР, оснащенными "Авангардами", могут заступить на боевое дежурство в одном из полков Ясненского ракетного соединения ориентировочно 25 декабря", - уточнил он в отмечаемый сегодня День РВСН.

В "НПО машиностроения" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"), где разработаны и производятся "Авангарды", не стали комментировать ТАСС эту информацию.

Этот полк впервые заступил на боевое дежурство с комплексами "Авангард" 27 декабря 2019 года в составе защищенного командного пункта полка и двух ШПУ. Таким образом, к концу 2020 года в его боевом составе будет четыре ШПУ. По данным открытых источников, до недавнего времени в пяти полках Ясненского соединения было по шесть ШПУ в каждом.

13 октября министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве при обсуждении итогов работы военно-строительного комплекса в 2020 году сообщил, что "к концу года в Оренбургской области будет готова инфраструктура для постановки на боевое дежурство еще двух ракет комплекса "Авангард".

Как рассказал в интервью газете "Красная звезда" накануне Дня РВСН, которое отмечается в Вооруженных силах РФ 17 декабря, командующий войсками Сергей Каракаев, создание ракетного комплекса "Авангард" "открыло эру стратегического гиперзвукового оружия".

"Авангард"

Первый ракетный полк, вооруженный комплексом с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками, заступил на боевое дежурство в Ясненском соединении в Оренбургской области в конце 2019 года. Боевой блок "Авангард" способен лететь в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковой скорости до 27 М (около 32 тыс. км/ч), маневрируя по курсу и высоте и преодолевая любую противоракетную оборону. Впервые о комплексе сообщил президент России Владимир Путин в марте 2018 года.

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