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РИА Новости

Нарышкин рассказал, как военные в Сирии получают упреждающую информацию

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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время интервью РИА Новости
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время интервью РИА Новости.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российские военные в Сирии получают практически в режиме реального времени от Службы внешней разведки ценную упреждающую информацию, которой с ней делятся зарубежные партнеры, сообщил глава СВР Сергей Нарышкин.

За пять лет антитеррористической миссии в Сирии (с 30 сентября 2015 года) российские ВКС уничтожили около 900 главарей бандформирований и более 133 тысяч боевиков, в том числе 4,5 тысячи из стран СНГ.

"По партнерскому каналу в СВР России на регулярной основе поступает значительный объем информации упреждающего характера, которая способствует успешным действиям Воздушно-космических сил России в Сирийской Арабской Республике. Значительную часть таких сведений Служба получает практически в режиме реального времени в ходе осуществления совместных с партнерами мероприятий", - говорится в статье Нарышкина в журнале "Международная жизнь".

Он подчеркнул, что "весьма эффективно антитеррористическое сотрудничество СВР с партнерскими службами не только арабских стран, но и государств Среднего Востока и Юго-Восточной Азии".

"Несмотря на различия в подходах к основным международным проблемам, удалось сохранить антитеррористическое взаимодействие с разведками США и европейских стран", - отметил Нарышкин.

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Страны
Россия
Сирия
США
Персоны
Нарышкин Сергей
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