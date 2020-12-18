Нарышкин рассказал, как военные в Сирии получают упреждающую информацию

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российские военные в Сирии получают практически в режиме реального времени от Службы внешней разведки ценную упреждающую информацию, которой с ней делятся зарубежные партнеры, сообщил глава СВР Сергей Нарышкин.

За пять лет антитеррористической миссии в Сирии (с 30 сентября 2015 года) российские ВКС уничтожили около 900 главарей бандформирований и более 133 тысяч боевиков, в том числе 4,5 тысячи из стран СНГ.

"По партнерскому каналу в СВР России на регулярной основе поступает значительный объем информации упреждающего характера, которая способствует успешным действиям Воздушно-космических сил России в Сирийской Арабской Республике. Значительную часть таких сведений Служба получает практически в режиме реального времени в ходе осуществления совместных с партнерами мероприятий", - говорится в статье Нарышкина в журнале "Международная жизнь".

Он подчеркнул, что "весьма эффективно антитеррористическое сотрудничество СВР с партнерскими службами не только арабских стран, но и государств Среднего Востока и Юго-Восточной Азии".

"Несмотря на различия в подходах к основным международным проблемам, удалось сохранить антитеррористическое взаимодействие с разведками США и европейских стран", - отметил Нарышкин.