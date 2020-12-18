"Угрозы растут": США обвинили Россию в испытаниях оружия против спутников

США утверждают, что Россия испытала противоспутниковую ракету
Вашингтон выразил обеспокоенность тем, что Москва якобы продолжает работать над испытаниями противоспутникового оружия. Его применение, уверены в США, приведет к многочисленным обломкам, которые, в свою очередь, создадут угрозу для коммерческих спутников. МИД РФ подобные заявления называл пропагандистскими вбросами.
Американское космическое командование сообщило, что Россия якобы провела испытания противоспутниковой ракеты, передает ТАСС.
В заявлении ведомства отмечалось, что Вашингтон «обеспокоен» тем, что Москва "продолжает развивать и развертывать некоторые типы противоспутникового оружия наземного и космического базирования".
В частности, американские военные утверждают, что российская сторона испытывала противоспутниковую ракету прямого перехвата (DA-ASAT). При этом американцы не называют даты проведения маневров и не приводят доказательства своих слов.
По мнению США, испытываются два типа оружия. Первый - система DA-ASAT, которая якобы может уничтожить спутники на низкой околоземной орбите. По мнению американской стороны, использование такого оружия может вызвать «образование большого объема обломков, которые могут поставить под угрозу коммерческие спутники и необратимо загрязнить космическое пространство».
Второй тип - это орбитальная противоспутниковая система космического оружия. Якобы в рамках этой системы в 2017 и 2020 годах было продемонстрировано кинетическое оружие на орбите.
«Постоянные испытания этих систем Россией демонстрируют, что угрозы космическим системам США и их союзников быстро растут. Создание Космического командования США в качестве единого боевого командования страны в космосе и Космических сил США в качестве основного ответвления вооруженных сил США, которое предоставляет возможности боевых действий в космическом пространстве, не могло быть более своевременным», - приводит РБК слова командующего Космическим командованием США генерала Джеймса Дикинсона.
Дикинсон считает, что «Россия превратила космос в сферу военных действий, испытав космическое и наземное оружие, предназначенное для нацеливания и уничтожения спутников». По его словам, «этот факт» резонирует с заявлениями российских властей о том, что Москва придерживается политики предотвращения конфликтов в космосе.
«Космос имеет решающее значение для всех народов. Все мы заинтересованы в создании условий для безопасной, стабильной и устойчивой космической среды», - заверил американский генерал.
В свою очередь, спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли написал на своей странице в Twitter, что рассказал союзникам по НАТО о подозрениях Вашингтона.
В апреле этого года США уже выступали с аналогичным заявлением. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что слова американских военных являются "инициированной Вашингтоном целенаправленной кампанией по дискредитации российской космической деятельности и мирных инициатив по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве".
В июле было еще одно сообщение Вашингтона о якобы проведенных Россией испытаниях космических систем. По данным американских военных, маневры прошли 15 июля этого года, запуск «объекта с оружейными характеристиками» проводился рядом с другим российским спутником. Свою обеспокоенность по этому поводу выразила тогда и Великобритания. Москва заявила, что это очередной пропагандистский информационный вброс.
Ангелина Мильченко