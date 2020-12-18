"Угрозы растут": США обвинили Россию в испытаниях оружия против спутников

США утверждают, что Россия испытала противоспутниковую ракету

Вашингтон выразил обеспокоенность тем, что Москва якобы продолжает работать над испытаниями противоспутникового оружия. Его применение, уверены в США, приведет к многочисленным обломкам, которые, в свою очередь, создадут угрозу для коммерческих спутников. МИД РФ подобные заявления называл пропагандистскими вбросами.

Американское космическое командование сообщило, что Россия якобы провела испытания противоспутниковой ракеты, передает ТАСС.

В заявлении ведомства отмечалось, что Вашингтон «обеспокоен» тем, что Москва "продолжает развивать и развертывать некоторые типы противоспутникового оружия наземного и космического базирования".

В частности, американские военные утверждают, что российская сторона испытывала противоспутниковую ракету прямого перехвата (DA-ASAT). При этом американцы не называют даты проведения маневров и не приводят доказательства своих слов.

Отмечается, что Москва разрабатывает и развертывает несколько типов противоспутникового оружия, что «противоречит дипломатической и публичной позиции России против размещения оружия в космосе».

По мнению США, испытываются два типа оружия. Первый - система DA-ASAT, которая якобы может уничтожить спутники на низкой околоземной орбите. По мнению американской стороны, использование такого оружия может вызвать «образование большого объема обломков, которые могут поставить под угрозу коммерческие спутники и необратимо загрязнить космическое пространство».

Второй тип - это орбитальная противоспутниковая система космического оружия. Якобы в рамках этой системы в 2017 и 2020 годах было продемонстрировано кинетическое оружие на орбите.

«Постоянные испытания этих систем Россией демонстрируют, что угрозы космическим системам США и их союзников быстро растут. Создание Космического командования США в качестве единого боевого командования страны в космосе и Космических сил США в качестве основного ответвления вооруженных сил США, которое предоставляет возможности боевых действий в космическом пространстве, не могло быть более своевременным», - приводит РБК слова командующего Космическим командованием США генерала Джеймса Дикинсона.

Дикинсон считает, что «Россия превратила космос в сферу военных действий, испытав космическое и наземное оружие, предназначенное для нацеливания и уничтожения спутников». По его словам, «этот факт» резонирует с заявлениями российских властей о том, что Москва придерживается политики предотвращения конфликтов в космосе.

«Космос имеет решающее значение для всех народов. Все мы заинтересованы в создании условий для безопасной, стабильной и устойчивой космической среды», - заверил американский генерал.

В свою очередь, спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли написал на своей странице в Twitter, что рассказал союзникам по НАТО о подозрениях Вашингтона.

В апреле этого года США уже выступали с аналогичным заявлением. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что слова американских военных являются "инициированной Вашингтоном целенаправленной кампанией по дискредитации российской космической деятельности и мирных инициатив по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве".

Захарова также подтвердила, что Россия готова идти на контакт с иностранными специалистами соответствующих ведомств для того, чтобы обсудить космическую деятельность.

В июле было еще одно сообщение Вашингтона о якобы проведенных Россией испытаниях космических систем. По данным американских военных, маневры прошли 15 июля этого года, запуск «объекта с оружейными характеристиками» проводился рядом с другим российским спутником. Свою обеспокоенность по этому поводу выразила тогда и Великобритания. Москва заявила, что это очередной пропагандистский информационный вброс.

Ангелина Мильченко