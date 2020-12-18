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Вестник Мордовии

Новый "Панцирь-СМ" надежно прикроет от средств воздушного нападения

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Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Новейший российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМ" имеет радикально улучшенные возможности по борьбе с разнообразными воздушными целями.

Если серийная версия может уничтожать противника на расстоянии до 20000 м, то благодаря усовершенствованному прицельному оборудованию и более совершенным ракетам его дальность возрастает до 40000 м. При этом вражеский объект он достанет на высоте 15000 м при его максимальной скорости до 2000 м/сек.

Для борьбы с малоразмерными беспилотниками внедрены компактные, но обладающие большой эффективностью, ракеты. Машины с таким вооружением были впервые продемонстрированы в текущем году на юбилейном Параде Победы.

Обновлено и автомобильное шасси. Нынешний КАМАЗ-6560 заменит К-53958 "Торнадо" (8х8), имеющий бронированную кабину, 450-сильный двигатель, автоматическую коробку передач, что значительно улучшит характеристики подвижности и защищенности экипажа.

По мнению военных экспертов, "Панцирь-СМ" не только займёт достойное место в ПВО России, но и будет востребован в армиях зарубежных стран, так как по своим характеристикам превосходит все иностранные образцы.

Дмитрий Лемешко

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Торнадо
Компании
КАМАЗ
Проекты
БПЛА
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