Разработчики противотанкового комплекса "Конкурс-М" получили премию "Золотая идея" ФСВТС

Премию также получили авторский коллектив АО "ЦНИИ "Буревестник" и авторский коллектив концерна "Калашников"

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Разработчики российского противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Конкурс-М" получили премию "Золотая идея - 2020", учрежденную Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ. Об этом в среду сообщили в пресс-службе ФСВТС.

"Авторский коллектив АО "КБП" и ПАО "ТОЗ" (входят в холдинг "Высокоточные комплексы" Ростеха) награжден за разработку управляемой ракеты с фугасной термобарической боевой частью для ПТРК "Конкурс-М", - говорится в сообщении.

Премию также получил авторский коллектив АО "ЦНИИ "Буревестник" (входит в концерн "Уралвагонзавод" Ростеха) за разработку 57-миллиметрового модуля 2А91 в морском варианте исполнения и авторский коллектив концерна "Калашников" (входит в Ростех) за разработку линейки современного автоматического стрелкового оружия.

Кроме того, как отметили в ФСВТС, премию вручили "Рособоронэкспорту" (входит в Ростех), ЦКБ МТ "Рубин" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), коллективам "Рыбинской верфи" (входит в концерн "Калашников") и АО "МКБ "Факел" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"), ГосМКБ "Радуга" (входит в КТРВ) и НПО "Русбитех".

Ежегодная национальная премия "Золотая идея" учреждена ФСВТС в целях стимулирования экспорта российской продукции военного назначения, разработки и производства новейших отечественных образцов вооружения, модернизации ранее поставленной продукции военного назначения, а также повышения эффективности ВТС РФ с иностранными государствами.