Войти
ТАСС

Шойгу поздравил ракетчиков с Днем Ракетных войск стратегического назначения

317
0
0
Оренбургская Краснознаменная ракетная дивизия РВСН
Оренбургская Краснознаменная ракетная дивизия РВСН.
Источник изображения: © РИА Новости, Владимир Федоренко

Министр обороны отметил, что РВСН способствуют сохранению стабильности в мире

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу поздравил ракетчиков с днем Ракетных войск стратегического назначения. Он отметил, что РВСН способствуют сохранению стабильности в мире.

"На вооружении войск находятся уникальные стратегические ракетные комплексы, обладающие высокой боевой готовностью, надежностью и управляемостью, что позволяет гарантированно решать задачи ядерного сдерживания и способствовать сохранению стабильности в мире", - отметил Шойгу.

Глава военного ведомства также поблагодарил всех за доблестную службу и пожелал крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов.

РВСН являются важнейшим компонентом стратегических ядерных сил России, которые находятся в постоянной готовности. Свою историю они ведут с 17 декабря 1959 года, когда вышло постановление Совета Министров СССР, в соответствии с которым была учреждена должность главнокомандующего Ракетными войсками и образован Главный штаб РВСН и другие органы военного управления.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
07.10.2019
Арктика и Крым под защитой: Россия установит новые РЛС
01.04.2019
Стратегические ракетоносцы Ту-160 пролетели над северными морями
14.02.2019
Эксперт считает, что Россия, США и Китай могут прийти к соглашению о ракетах
06.11.2018
Министр обороны России провел селекторное совещание с руководством Вооруженных Сил
12.12.2016
Зачем Дмитрий Рогозин поехал в Латинскую Америку
13.03.2013
Сергей Шойгу пообещал флоту корабли
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.12 11:17
  • 15
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 18.12 11:15
  • 12
«Мы не арабы - 48 часов и мы в Тель-Авиве»
  • 18.12 11:05
  • 8
Амурский судостроительный завод получил контракт на шесть корветов проектов 20380 и 20385
  • 18.12 10:45
  • 17
Лазерный комплекс для борьбы с воздушными целями появился в России
  • 18.12 10:20
  • 2156
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.12 10:19
  • 7
Под серийную сборку Су-57 на КнААЗ выполнено техническое перевооружение производства
  • 18.12 10:17
  • 9
Список документов для оформления лицензии на оружие предложили расширить
  • 18.12 09:32
  • 4
Самая дешевая в мире ракета впервые улетела в космос
  • 18.12 07:32
  • 25
Эксперт сравнил Маска с Королевым и фон Брауном после взрыва Starship
  • 18.12 07:08
  • 153
Космонавтика Илона Маска
  • 18.12 01:59
  • 2
Прострелка торпедных аппаратов российской подлодки впечатлила The Drive
  • 18.12 01:45
  • 8
Корреспондент (Украина): оставили на третий год
  • 18.12 01:34
  • 1
Америка рассчитывает победить Россию глобальным потеплением
  • 18.12 01:06
  • 22
В США рассказали о «перекладывающем на других вину» Рогозине
  • 18.12 00:43
  • 9
"Надо иметь копье": генерал ВСУ сравнил российскую армию с медведем