Руководство стран СНГ обсудили вопросы финансирования объединенной системы ПВО

Главы правительств стран Содружества независимых государств (СНГ) рассмотрели вопросы финансирования объединенной системы противовоздушной обороны государств - участников.

Заседание Совета глав правительств СНГ прошло под председательством премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова. С учетом сложной эпидемиологической обстановки мероприятие проходило в формате видеоконференции.

Среди важных тем, обсуждаемых на заседание были перспективы развития военно-технического сотрудничества государств - участников СНГ.

«Главы правительств стран СНГ рассмотрели вопросы финансирования объединенной системы противовоздушной обороны. Было принято решение об основных направлениях развития объединенной системы контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки министерств обороны государств - участников СНГ до 2025 года», - указали в Минобороны РФ.

Основное внимание участники мероприятия сосредоточили как на вопросах торгово-экономического сотрудничества стран Содружества в период пандемии COVID-19, так и на вопросах усиления влияния глобальной и региональной нестабильности и конфликтов на экономические процессы.