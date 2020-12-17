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ТАСС

Роскосмос и РКЦ "Прогресс" подписали контракт на техпроектирование сверхтяжелой ракеты

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Ракетно-космический центр "Прогресс" в Самаре
Ракетно-космический центр "Прогресс" в Самаре.
Источник изображения: © Петр Гридин/ТАСС

Речь идет о контракте на сумму 1,47 млрд рублей

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Роскосмос заключил с АО "Ракетно-космический центр "Прогресс" контракт на сумму 1,47 млрд рублей на техническое проектирование космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса и разработку его ключевых элементов. Об этом говорится в материалах контракта, размещенного на сайте госзакупок.

Контракт предполагает выполнение работ по направлениям "Разработка ключевых элементов и технологий создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса" и "Разработка технического проекта космического ракетного комплекса с ракетой-носителем сверхтяжелого класса и разгонным блоком". Документ подписан 15 декабря, срок окончания работ - 15 ноября 2021 года.

Согласно техническому заданию, космический ракетный комплекс должен включать шесть кислородно-керосиновых ракетных блоков с двигателями РД-171МВ - первых ступеней ракет "Союз-5" и центрального кислородно-керосинового ракетного блока с двигателем РД-180МВ - первой ступени "Союз-6". Кроме того, в ней должен быть кислородно-керосиновый разгонно-тормозной блок на базе двух жидкостных ракетных двигателей 11Д58М.

В августе в пресс-службе РКЦ "Прогресс" сообщали, что окончание работ по техническому проектированию запланировано на октябрь 2021 года. Ранее Рогозин в интервью заявил, что в декабре 2019 года научно-технический совет Роскосмоса в целом одобрил эскизный проект сверхтяжа, однако "есть несколько десятков замечаний", которые имеют рабочий характер и будут доработаны в процессе создания технического облика.

Разрабатываемая в РФ сверхтяжелая ракета-носитель получила название "Енисей". Согласно федеральной целевой программе, ее первый запуск должен быть выполнен в 2028 году. Грузоподъемность первого варианта ракеты должна составить, по данным Роскосмоса, до 103 тонн на низкую околоземную орбиту. Ракету также планируется использовать для миссий к Луне, в том числе с посадкой космонавтов на поверхность естественного спутника Земли.

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