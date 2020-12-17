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Известия.ru

Капсула китайского космического аппарата «Чанъэ-5» приземлилась в КНР

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Jin Liwang/XinHua

Возвращаемая капсула китайского беспилотного космического аппарата «Чанъэ-5» успешно приземлилась на севере КНР. Об этом в среду, 16 декабря, сообщила Би-би-си.

Капсула приземлилась на территории уезда Сыцзыван в автономном районе Внутренняя Монголия после полуночи по местному времени.

Возвращаемая капсула доставила на Землю около 2 кг лунной породы впервые с 1976 года. Новые образцы помогут получить новое представление о геологии и ранней истории спутника Земли, полагают китайские специалисты.

1 декабря «Чанъэ-5» успешно совершил посадку в заданном районе Луны для последующего сбора данных и образцов грунта. Место посадки находилось к северу от пика Рюмкера в районе крупнейшего лунного моря — Океана Бурь.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Монголия
Проекты
CLEP
Луна
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