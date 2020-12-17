Директор СВР Сергей Нарышкин дал интервью "Российской газете"

Мы поздравили Сергея Нарышкина и всех сотрудников Службы с вековым юбилеем ИНО - ПГУ - СВР России, пожелали успехов в деле защиты интересов России. И пользуясь возможностью, задали несколько вопросов.

Согласны ли Вы с тем, что в мире становится все тревожней? Иногда кажется, что складывающаяся ситуация превращается все в более непредсказуемую. Что думаете по этому поводу Вы и аналитики СВР?

Сергей Нарышкин: История свидетельствует, что спокойных времен никогда особо и не было. Противоречия всегда присутствовали в отношениях между людьми, социальными группами и странами. Они отчасти являются источником развития цивилизации. В отдельные периоды противоречия могут обостряться, принося нам это возрастающее чувство тревоги.

Вот и сейчас мы переживаем такой момент. Мир стал "теснее" благодаря развитию современных средств обмена информацией, стремительной интеграции подавляющего большинства стран в общемировую экономику и торговлю, словом, за счет процесса, который мы называем глобализацией. Ведущие мировые державы в таком мире все больше и больше начинают "сталкиваться локтями", продвигая или отстаивая на международной арене собственные экономические и политические интересы.

Вспоминая, к примеру, времена "холодной войны", поставившей мир на край ядерной катастрофы в период Карибского кризиса, понимаешь, что нынешняя обстановка отличается от ситуации тех лет в лучшую сторону. Я вообще верю в человеческий разум и в то, что мы сможем избежать жесткого противостояния.

Вы отметили такую особенность современных мировых процессов, как непредсказуемость. В этой связи напомню, что одной из задач, стоящих перед Службой, является выявление и предупреждение всего комплекса внешних угроз, постоянный анализ и прогнозирование развития ситуации в так называемых зонах нестабильности и в мире в целом.

Существуют опасения, что атмосфера всеобщего недоверия, нарастающей напряженности, непредсказуемой случайности, когда у кого-то просто сдают нервы, может привести к мировой катастрофе? Что в общем плане делается разведкой для предотвращения развития событий в подобном русле?

Сергей Нарышкин: К сожалению, наша страна слишком хорошо знает, что такое большая война и какую трагедию она представляет для цивилизации. И потому Россия настойчиво призывает других участников международного сообщества перестать "играть с огнем" и начать диалог о реформировании глобального миропорядка на многополярных началах. Только равноправное взаимодействие различных центров силы и интеграционных объединений способно обеспечить безопасное существование государств. И только в таких условиях станет невозможной ситуация, когда чьи-то сдавшие нервы могут привести к большой катастрофе.

Вековая история отечественной внешней разведки наполнена примерами истинного героизма, отваги и беззаветного служения Отечеству

Разговор получается действительно не бравурно-праздничным. А в праздник всегда хочется добрых новостей. Скажите, появятся ли в СВР России новые герои, отмеченные высшими государственными наградами? Вы лично проделали огромную работу по рассекречиванию своих лучших представителей. И страна узнала семь новых героев-нелегалов. Планируете ли продолжить эту работу в дальнейшем?

Сергей Нарышкин: Вековая история отечественной внешней разведки наполнена примерами истинного героизма, отваги и беззаветного служения Отечеству. Уходящий год не стал исключением, и сотрудники Службы, внесшие весомый вклад в обеспечение безопасности страны, отмечены высокими государственными наградами. Нам есть чем гордиться.

К сожалению, рассказать сейчас об этих замечательных людях, профессионалах высокого уровня, и достигнутых ими результатах не представляется возможным из соображений безопасности разведдеятельности. Но я надеюсь, что по прошествии времени российское общество узнает о них и сможет отдать должное их мужеству, стойкости и отваге.

Сергей Евгеньевич, не сочтите вопрос кощунственным в эпоху ковида. Но будут ли и в этот период проходить мероприятия, посвященные 100-летию?

Сергей Нарышкин: Мероприятия, посвященные 100-летию ИНО-ПГУ-СВР, проводятся Службой с самого начала года. Именно в рамках подготовки к юбилею были преданы гласности имена семерых выдающихся разведчиков-нелегалов, упомянутых вами ранее. Также был рассекречен значительный перечень документов времен Великой Отечественной войны, иллюстрирующих вклад внешней разведки в общее дело Великой Победы. Эти документы вошли в сборник очерков о внешней разведке, подготовленный нами совместно с издательством "Комсомольская правда". На днях эта книга выйдет из печати.

В целом за последние полтора десятка лет сотни и сотни документов из архива разведки были рассекречены и введены в историко-архивный оборот. В частности, в виде отдельных изданий вышли сборники документов, освещающих военно-политическую ситуацию предвоенного и военного периода европейской истории (1935-1945 годы). В этом году они были переизданы в рамках единой серии издательства "Вече".

В преддверии юбилея нас порадовали друзья-историки спецслужб. На полках книжных магазинов появилось два новых сборника из серии "Жизнь замечательных людей": "Ботян" и "Дроздов". Автор книг Александр Бондаренко талантливо и увлекательно рассказал о двух легендарных разведчиках. Хочу отметить и вашу, Николай Михайлович (Долгополов), третью книгу из популярной серии "Легендарные разведчики".

Тема 100-летнего юбилея разведки не осталась обделена вниманием и электронных СМИ. К 20 декабря на телеканалах Первый канал, "Россия 1" и НТВ состоятся премьеры документальных фильмов, рассказывающих о выдающихся операциях отечественной разведки и легендарных разведчиках, оставивших добрый след в истории нашей страны и мировой истории. С нетерпением ждем их на экране.

2 сентября 2020 года на территории штаб-квартиры СВР России состоялось торжественное открытие скульптурной композиции "Отечество Доблесть Честь", приуроченное к грядущему юбилею. Талантливый скульптор, народный художник России Андрей Ковальчук языком монументального искусства сумел выразить и неразрывную связь поколений разведчиков, и непрерывность вековой истории Службы, и уверенность в том, что настоящее и будущее российской разведки - в надежных руках.

В рамках подготовки к юбилею были преданы гласности имена семерых выдающихся разведчиков-нелегалов

Но, как я понимаю, ваш вопрос касается непосредственно мероприятий в дни юбилея - торжественного собрания и праздничного концерта. Самые уважаемые участники таких встреч - это наши ветераны. К сожалению, сложная эпидемиологическая обстановка накладывает свои ограничения. В силу своего возраста ветераны отнесены к группе риска. А торжественно отмечать юбилей без них мы посчитали несправедливым. Поэтому мы решили воздержаться от проведения массовых торжественных мероприятий - здоровье наших уважаемых ветеранов дороже.

Николай Долгополов, Владислав Фронин