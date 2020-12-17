На самолётах Ил-114-300 и Ил-112В «Ильюшин» меняет сотовые конструкции на «чистые» композитные

Для турбовинтовых самолётов Ил-114-300 и Ил-112В Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина внедряет технологию изготовления конструкций интегрального типа из современных полимерных композиционных материалов (ПКМ). Новые конструктивно-технологические решения уже применяются при сборке агрегатов механизации крыла новых пассажирского и транспортного самолётов, сообщили в пресс-службе ПАО "Ил".

При отработке технологии изготовления опытных агрегатов самолёта Ил-114-300 на ВАСО был изготовлен полный комплект средств технологического оснащения и специализированные стенды для проведения статических испытаний.

Интегральная конструкция и технология её изготовления, отработанная на агрегатах самолёта Ил-114-300, была применена при перепроектировании тормозных щитков самолёта Ил-112В. Для третьей машины выпущен комплект конструкторской документации и направлен в Воронеж для изготовления.

Ранее при проектировании самолётов марки "Ил" в структуре планера использовались сотовые конструкции, в которых применялись металлические и полимерные материалы. Такие изделия давали хорошую весовую отдачу, но не показывали достаточную эксплуатационную надёжность.

Положительные результаты проведенного комплекса работ по внедрению в самолёты Ил-114-300 и Ил-112В конструкций интегрального типа с применением полимерных композиционных материалов нового поколения отмечены на заседании научно-технического совета Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина. Принято решение о дальнейшем внедрении перспективных ПКМ в агрегаты самолётов типа Ил-96, Ил-76 и других ильюшинских самолётов с целью снижения массы агрегатов, увеличения ресурса и снижения себестоимости производства.