Пентагон планирует вооружить истребители микроволновыми «пушками»

Американской прессе стали известны некоторые детали о работе военных США над микроволновым оружием авиационного базирования. Сейчас Пентагон прорабатывает возможность разместить энергетическое оружие на истребителях, а ранее состоялись испытательные пуски ракет с микроволновыми боеголовками со стратегических бомбардировщиков B-52.

О том, что Пентагон активно изучает возможность перспективных видов вооружения, стало известно изданию The Times. Американские военные давно активно работают над оружием направленной энергии, которое можно размещать на самолетах. Существует множество проектов авиационных лазеров — как предназначенных для противоракетной обороны, так и способных поражать наземную технику. Судя по всему, теперь подошла очередь микроволновых «пушек».

Информацию журналистам передал неназванный представитель Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA). Однако рассказать какие-либо подробности собеседник издания отказался. Его слова косвенно подтвердил эксперт по авиационно-космической отрасли Международного института стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies) в Лондоне Дуглас Барри (Douglas Barrie) . Он сказал, что, по его данным, такие исследования активно ведут в нескольких странах: Соединенных Штатах, Великобритании, Китае и России.

Микроволновая «пушка» Active Denial System (ADS), использованная американскими военными в том числе в Афганистане. Разработана Raytheon, способна вызывать «незамедлительное и высоко мотивированное поведение спасения» у любого человека на расстоянии до 700 метров Источник изображения: U.S. Marine Corps, Lance Cpl. Andrew M. Huff

В засекреченных планах Пентагона содержится информация о прошедших испытаниях ракет с микроволновыми боеголовками. Каков принцип их действия, мощность и сфера применений — неизвестно. Указано лишь, что запущенные с Boeing B-52 Stratofortress крылатые ракеты с такими боевыми частями поразили электронные цели на расстоянии 1100 километров.

Теперь военные рассматривают варианты разместить подобное оружие на истребителях. Правда, в этом случае речь идет не столько о ракетах, сколько о «пушках». Работы ведет DARPA — главное научно-исследовательское подразделение американской военной машины. Первоочередными целями подобных установок будут радары и сенсоры на технике противника.

Экспериментальная американская микроволновая «дронобойка» THOR (Tactical High Power Microwave Operational Responder) разработанная Научно-исследовательской лабораторией ВВС США (Air Force Research Laboratory) Источник изображения: AFRL Directed Energy Directorate

Миллиметровые электромагнитные волны (микроволны) привлекают внимание военных уже давно. Среди возможных применений — как нелетальное поражение живой силы противника, так и выведение из строя электроники на боевой технике. Среди прочего направленное микроволновое излучение показало себя эффективным против беспилотных летательных аппаратов самых разных классов. Во многих случаях такие установки ПВО дешевле и удобнее, чем классические, где поражение вражеского самолета или БПЛА производится ракетой либо снарядом.