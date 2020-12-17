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Россия заложила атомный ледокол «Чукотка»

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Ледокол проекта 22220 «Арктика»
Ледокол проекта 22220 «Арктика».
Источник изображения: ТАСС

На Балтийском заводе прошла церемония закладки нового атомного ледокола проекта 22220 — «побратима» недавно введенной в эксплуатацию «Арктики».

Сегодня, 16 декабря, состоялась закладка нового российского атомного ледокола «Чукотка» проекта 22220. Заказчик судна — ФГУП «Атомфлот». Предположительный срок ввода ледокола в эксплуатацию — 2026 год.

Судно станет пятым и последним представителем нового проекта 22220. Первый из таких ледоколов — «Арктику» (не путать с советскими ледоколами типа «Арктика») — спустили на воду в 2016 и ввели в эксплуатацию в минувшем октябре. Второй представитель проекта — ледокол «Сибирь» — хотят ввести в строй в следующем году.

Главные задачи ледоколов проекта 22220 — работа на Северном морском пути и экспедиции в Арктику. Ледокол оснащен двумя ядерными реакторами РИТМ-200 по 175 МВт.

Напомним, в июле состоялось знаковое событие для российского судостроения: был заложен ледокол проекта 10510 «Лидер» — потенциально мощнейшее судно этого типа в мире. По информации РИА Новости, в 2019 году строительство ледокола оценивали в 127,5 миллиарда рублей. Всего планируют построить три таких судна.

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Страны
Россия
Продукция
ЛК-60Я
Компании
Балтийский завод
Проекты
10510 Лидер
Арктика
Ядерный щит
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