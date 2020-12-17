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Интерфакс-АВН

Капсула китайского зонда с образцами лунного грунта села на Землю

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Чанъэ-5
Чанъэ-5.
Источник изображения: TASS/Imago/Xinhua/Jin Liwang

Пекин. 16 декабря. ИНТЕРФАКС - Капсула, сброшенная с возвращаемого аппарата китайского межпланетного зонда "Чанъэ-5" с образцами лунного грунта, в среду совершила успешную посадку на территории Автономного района Внутренняя Монголия Китая, сообщило Национальное космическое управление КНР (CNSA).

Посадка капсулы после вхождения в атмосферу Земли была осуществлена с помощью парашютной системы. Спасательный отряд направлен на ее поиск.

Операция осложняется темным временем суток и наличием большого снежного покрова в районе посадки.

Зонд "Чанъэ-5", состоявший из посадочного модуля с взлетным аппаратом и орбитального модуля с возвращаемым на Землю аппаратом, был запущен ракетой-носителем "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5") 23 ноября в 23:30 МСК.

Как сообщало китайское космическое агентство, посадочный модуль со взлетным аппаратом китайской станции совершил успешное мягкое прилунение 1 декабря в районе пика Рюмкера в Океане Бурь в западной части видимой стороны Луны.

2 декабря посадочный модуль станции, успешно пробурив грунт Луны, извлек образцы геологической породы с глубины двух метров, а затем 3 декабря с помощью руки-манипулятора собрал также образцы грунта с поверхности естественного спутника Земли. В рамках миссии модуль собрал в общей сложности около двух килограммов геологической породы.

Перед стартом взлетного аппарата с посадочного модуля на Луне был установлен китайский флаг.

6 декабря взлетный аппарат китайской автоматической станции "Чанъэ-5" с пробами грунта Луны успешно состыковался на орбите Луны с орбитальным модулем и передал контейнер с образцами грунта возвращаемому на Землю аппарату. Через шесть дней возвращаемый аппарат в связке с орбитальным модулем совершил на орбите Луны маневры для выхода на переходную орбиту Луна-Земля. Затем было проведено еще две корректировки траектории полета к Земле. Перед сбросом капсулы возвращаемый аппарат отделился от орбитального модуля на расстоянии пяти тысяч км от Земли.

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Монголия
Компании
CNSA
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CLEP
Луна
Чанчжэн
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1 комментарий
№1
17.12.2020 10:09
Супер!!! С первой попытки осуществить такую сложную миссию. Ведь по существу они в автоматическом режиме провели те же манёвры, что американцы по программе Аполло. То есть с минимальной затратой энергии (трасса Кондратюка). Теперь им достаточно отмасштабировать взлётно - посадочный модуль. КК нового поколения для дальнего космоса они уже испытали в реальном полёте. Относительно  сверхтяжёлой РН Чанчжэн-9  тут сложнее, неизвестно на каком этапе разработки она находится хотя двигатели первой ступени вроде бы испытали.
+4
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