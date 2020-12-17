Минобороны РФ «научит» субмарины наводить «Цирконы» на противника

Российское Минобороны намерено провести серию морских учений, в рамках которых атомные субмарины проекта 885 «Ясень» будут наводить на цели гиперзвуковые ракеты «Циркон», установленные на фрегатах проекта 22350 «Адмирал Горшков».

Как рассказали в среду, 16 декабря, «Известиям» источники в военном ведомстве, учения по отработке взаимодействия новейших надводных и подводных кораблей ВМФ России состоятся в следующем году и будут проводиться в рамках программы боевой подготовки Северного флота.

В ходе маневров подводные лодки будут обнаруживать условного противника, и давать указания фрегатам по наведению на него «Цирконов» и последующего пуска ракет.

Как отметил бывший командир подводной лодки капитан I ранга Игорь Курдин, атомная подлодка после передачи данных фрегатам, остается скрытой от противника. Поэтому после нанесения удара ее экипаж сможет проконтролировать, поражена ли цель, и при необходимости — нанесет повторный удар уже своим вооружением.

В свою очередь российские фрегаты будут прикрывать субмарины дальнобойными зенитными ракетными системами. Такая групповая работа застанет противника врасплох, уничтожая вражеские корабли перед его носом, считают специалисты При этом, благодаря дальности действия «Циркона» и бесшумности субмарин проекта «Ясень» российские моряки, отправляя на дно флот противника, не подвергают себя риску.

Подробнее читайте в материале «Известий» 17 декабря: Все «Ясень»: субмарины наведут «Цирконы» на противника