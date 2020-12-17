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Интерфакс-АВН

ФСВТС определила победителей премии "Золотая идея"

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Награда "Золотая идея". Источник: izvestiaur.ru.

Москва. 16 декабря. ИНТЕРФАКС - Оргкомитет премии "Золотая идея" определил лауреатов премии за 2019 год, сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству.

"В конгрессно-выставочном центре "Патриот" Минобороны России состоялась торжественная церемония награждения лауреатов ХХ юбилейного конкурса на соискание ежегодной Национальной премии "Золотая идея" в сфере военно-технического сотрудничества", - сообщили в ФСВТС в среду

В сообщении отмечается, что коллектив АО "ЦНИИ Буревестник" награжден за разработку "57-мм модуля 2А91 в морском варианте исполнения", АО "Концерн Калашников" - за разработку "линейки автоматического стрелкового вооружения". "ЦКМ МТ "Рубин"" награжден за создание технологии проектирования и изготовления телеуправляемых и малых автономных необитаемых подводных аппаратов, а "Рыбинская верфь" (входит в концерн "Калашников") за "создание и производство скоростной штурмовой лодки БК-10.

Также премию получил начальник отдела управления анализа и перспективного планирования "Рособоронэкспорта" (входит в госкорпорацию "Ростех") Сергей Лапкин за личный вклад в продвижение на экспорт средств обеспечения безопасности. "Рособоронэкспорт" сообщил, что с 2001 по 2019 годы работники компании 36 раз становились лауреатами "Золотой идеи", завоевали 34 премии и 2 диплома.

"Рособоронэкспорт" проводит огромную работу по поиску и подготовке специалистов в сфере ВТС из числа молодых людей, заинтересованных в участии в большом и очень интересном государственном деле. Наша главная цель в этом контексте - оставаться привлекательной компанией в том числе для молодых и талантливых работников, которые отличаются повышенной мобильностью и гибкостью в принятии решений", - заявил генкомпании Александр Михеев, чьи слова привели в пресс-службе.

Лауреатов 19 премий в шести номинациях определили по результатам голосования членов оргкомитета премии, в состав которого входят представители коллегии Военно-промышленной комиссии России, Минобороны РФ, Минпромторга РФ, ФСВТС РФ, госкорпорации "Роскосмос", госкорпорации "Ростех", АО "Рособоронэкспорт", Российского союза промышленников и предпринимателей, Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям", ООО "Страховая компания "Независимая страховая группа".

Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов. Сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, мотоциклы, станки и инструменты.

ООО "Рыбинская верфь" занимается производством высокоскоростных десантных катеров "БК-16" для ВМФ России, первый катер проекта 02510 был передан Балтфлоту 24 ноября 2020 года. Также на верфи разрабатываются и производятся многоцелевые и специализированные катера.

В апреле "Рособоронэкспорт" сообщал, что поставит штурмовые лодки БК-10 в одну стран Африки южнее Сахары.

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