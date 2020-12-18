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Модернизированный крейсер «Адмирал Нахимов» войдет в состав ВМФ в 2022 году

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Модернизированный атомный крейсер «Адмирал Нахимов» с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и крылатыми ракетами «Калибр» войдет в состав ВМФ РФ в 2022 году. Об этом в среду, 16 декабря, заявил замминистра России Алексей Криворучко.

«Нами проверен ход ремонтных работ. Как и запланировано, получение корабля ожидается в конце 2022 года. Эти сроки не подвергаются сомнению», ― сказал он во время проверки выполнения гособоронзаказа на предприятии «Севмаш».

7 октября Минобороны России опубликовало видео запуска гиперзвуковой ракеты «Циркон» с не имеющей аналогов системой управления и сверхточной головкой самонаведения. Ракета преодолела 450 км за 4,5 минуты, что, по словам экспертов, оставляет противнику для ее поражения считаные доли секунды.

За день до этого из акватории Белого моря головной фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» выполнил стрельбу «Цирконом» по морской цели в Баренцевом море.

Президент России Владимир Путин назвал работу над системой «Циркон» и этап проведения успешного испытания этой ракеты «большим событием не только в жизни вооруженных сил, но и всей России».

«Адмирал Нахимов» станет одним из первых кораблей, которые получат гиперзвуковые ракеты «Циркон». Эти боеголовки способны превышать скорость звука в девять раз, при этом маневрируя и меняя траекторию в ходе полета.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Нахимов
Циркон-С 3М22
Компании
Минoбороны РФ
Севмаш
Персоны
Криворучко Алексей
Путин Владимир
Проекты
22350
ГЗЛА
Гособоронзаказ
Калибр КР
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