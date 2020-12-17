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Известия.ru

Летчик-испытатель поделился впечатлениями от первого полета на Ил-114-300

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Источник изображения: Фото: РЕН ТВ

Летчик-испытатель 1-го класса Николай Куимов, пилотировавший Ил-114-300 во время первого полета, отметил, что самолет показал себя надежно в условиях сложной погоды. Об этом в среду, 16 декабря, сообщает телеканал РЕН ТВ.

«Великолепная машина. Погода сложная. Она показала себя очень надежно. Маневренная, современная. Поэтому, собственно, полет и состоялся», — заявил Куимов.


Ранее в этот же день новый российский пассажирский самолет Ил-114-300 на аэродроме в Жуковском совершил первый полет. Полетное задание предусматривало проверки режимов работы силовой установки, устойчивости и управляемости самолета, а также функционирования его систем.

После этого появилось видео первого полета Ил-114-300. На записи видно, как самолет разгоняется на взлетной полосе и отрывается от земли, пишет «Газета.ру».

Ил-114-300 предназначен для местных воздушных линий. Самолет рассчитан на 60 пассажиров. Его экипаж состоит из командира и второго пилота. Он заменит выходящий из эксплуатации Ан-24. На Ил-114-300 устанавливается цифровой пилотажно-навигационный комплекс, который обеспечивает взлет и посадку в сложных метеоусловиях.

В 2022 году Объединенная авиастроительная корпорация (входит в госкорпорацию «Ростех») планирует завершить сертификацию Ил-114-300, а с 2023 года — начать его серийные поставки.

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Россия
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Ил-114-300
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