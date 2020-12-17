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РИА Новости

В Минобороны назвали сроки передачи ВМФ крейсера "Адмирал Нахимов"

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Тяжёлый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов"
Тяжёлый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов".
Источник изображения: © РИА Новости / Олег Ласточкин

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Проходящий ремонт с модернизацией тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" должны передать Военно-морскому флоту (ВМФ) в конце 2022 года, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко в ходе посещения завода "Севмаш", передает Минобороны.

По данным министерства, Криворучко на предприятии проверил ход работ на строящихся атомных подводных лодках проекта 955А "Борей" и 885М "Ясень", а также на проходящем ремонт крейсере проекта 1144.2М "Адмирал Нахимов".

"Как и запланировано, получение корабля ожидается в конце 2022 года. Эти сроки не подвергаются сомнению" - отметил Криворучко, говоря о сроках возвращения в боевой состав "Адмирала Нахимова".

Как уточнили в Минобороны, "Адмирал Нахимов" после модернизации сможет применять гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон", а также крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс". До ремонта основное вооружение крейсера составлял ракетный комплекс "Гранит" с одноименной сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракетой.

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Нахимов
Гранит
П-800 Оникс
Циркон-С 3М22
Компании
Минoбороны РФ
Севмаш
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
1144 Орлан
885 Ясень
955 Борей
ГЗЛА
Калибр КР
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