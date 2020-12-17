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Известия.ru

Названы сроки серийных поставок ракет «Ангара» для Минобороны РФ

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru

Серийные ракеты-носители «Ангара-А5» по контракту с министерством обороны России будут поставлены в 2022-2024 годах. Об этом сообщил в среду, 16 декабря, глава Центра имени Хруничева Александр Варочко.

«Минобороны заказало четыре серийные машины, которые мы начинаем поставлять с 2022 по 2024 год», — сказал он в программе «Роскосмоса» «Космическая среда». Трансляция велась в YouTube.

Ранее в этот же день глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что два пуска ракет семейства «Ангара» будет проведено в 2021 году. По его словам, эти пуски идут по программе летных испытаний, где заказчиком выступает Минобороны России.

Первый запуск «Ангары-А5» состоялся в декабре 2014 года, второй испытательный пуск ракеты был осуществлен с Плесецка 14 декабря 2020 года.

«Ангара» — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие «Ангара-1.2», средние «Ангара-А3», тяжелые «Ангара-А5» и повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В».

Накануне Рогозин анонсировал первые пилотируемые миссии России на Луну, которые будут реализованы с помощью нескольких пусков ракет-носителей семейства «Ангара». Ранее планировалось совершать подобные миссии на сверхтяжелой ракете «Енисей».

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Ангара
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