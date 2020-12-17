Минобороны РФ опровергло слова Пашиняна об окружении российских миротворцев в Карабахе

Москва. 16 декабря. ИНТЕРФАКС - Минобороны РФ опровергло заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна об окружении российских миротворцев азербайджанскими войсками в Гадрутском районе Нагорного Карабаха.

"Информация о якобы окружении подразделений российских миротворческих сил кем-то из сторон в Нагорном Карабахе не соответствуют действительности", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Премьер-министр Армении заявил в среду, что российские миротворцы находятся в окружении азербайджанских войск на участке сел Хин Тагер и Хцаберд Гадрутского района.

"По нашим данным, в том числе российские миротворцы находятся в окружении. Есть проблемы со связью, поскольку из-за местности есть определенные проблемы с коммуникацией. Причем, такие же проблемы есть и у российских миротворцев, и там у нас сложилась определенная кризисная ситуация", - сказал Пашинян в интервью армянской службе радиостанции "Свобода".

В Минобороны РФ заявили: "Все подразделения российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе выполняют задачи в штатном режиме, как на наблюдательных постах, так и в ходе мониторинга за соблюдением режима прекращения огня".

"Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что российские миротворцы действуют в Нагорном Карабахе в соответствии с договоренностями президентов РФ и Азербайджана, премьер-министра Армении.

"Штаб российского миротворческого контингента осуществляет непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении по прямым каналам связи для обеспечения выполнения миротворческих задач и предотвращения возможных инцидентов", - заявили в Минобороны РФ.

14 декабря Баку и Ереван обменялись военнопленными по принципу "всех на всех", сообщали в Минобороны РФ.

"Под моим личным контролем самолетом ВКС России доставлены в Баку и переданы представителям азербайджанских компетентных органов 12 человек. Азербайджанской стороной возвращены 44 человека, которые прибыли со мной на аэродром Эребуни", - сказал 14 декабря командующий российскими миротворцами в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября. Лидеры России, Азербайджана и Армении 9 ноября приняли заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе с 00:00 мск 10 ноября.

В Нагорном Карабахе развернут российский миротворческий контингент: 1960 военнослужащих. В его основе - подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.