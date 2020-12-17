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Известия.ru

Российский космонавт Кудь-Сверчков показал видео из открытого космоса

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Источник изображения: Фото: vk.com/kudsverchkov

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков показал видео из открытого космоса. Ролик появился на официальной странице испытателя «ВКонтакте» в среду, 16 декабря.

На кадрах видно, как он выходит в космос с коллегой Сергеем Рыжиковым, мероприятие состоялось еще 18 ноября.

«Дух захватывает, не правда ли?» — обратился Кудь-Сверчков к подписчикам.

Космонавт добавил, что его очень впечатлил полет в невесомости на большой скорости.

В настоящее время на Международной космической станции (МКС) работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американские астронавты Шеннон Уолкер, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Кэтлин Рубинс. Кроме того, на станции находится японец Соити Ногути.

В конце ноября ракетно-космическая корпорация «Энергия» предложила России отказаться от МКС и создать национальную станцию. Член-корреспондент РАН, первый заместитель гендиректора «Энергии» Владимир Соловьев пояснил, что ряд элементов на МКС серьезно поврежден, а заменить их нельзя.

Однако, как подчеркнул в беседе с «Известиями» член-корреспондент Российской академии космонавтики (РАК) Андрей Ионин, РФ финансово не удастся реализовать подобный проект в одиночку.

«Первое время придется параллельно с финансированием МКС финансировать создание новой станции. Это очень значительные деньги», — заявил он.

Ионин считает, что стране необходимо объединяться с другими государствами для участия в совместных крупных международных космических проектах.

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