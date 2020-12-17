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ИИС “Металлоснабжение и сбыт”

На региональных рынках металлургической продукции продолжается рост цен

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Металлургия
Металлургия.
Источник изображения: metalinfo.ru

Поставщики заготовки в регионах продолжают уверенно повышать цены, чему способствует продолжающееся удорожание сырья и недостаток предложения проката. В Турции с начала декабря цены на лом выросли на $40, как минимум на $50 поднимутся декабрьские цены на лом в США. Стремительный рост цен обусловливает стремление покупателей к активным закупкам по оптимальным ценам.

В первую неделю декабря сделки на внутреннем рынке Турции проходили в диапазоне $540-560/т exw против $505-515/т exw в последнюю неделю ноября. Дальнейшей целью производителей является уровень $560-575/т exw. В связи с дефицитом предложения и ростом внутренних цен возрастает интерес к импорту. Поставщики, из СНГ воспользовавшись благоприятной ситуацией, подняли котировки до $530-550/т cfr в сделках с турецкими покупателями.

Тенденция ценового роста поддерживается на рынках MENA. С учетом удорожания сырья производители в странах Персидского залива подняли цены на январские поставки заготовки до $545/т exw против $470/т exw в ноябре. На импортном рынке ценовой диапазон сместился вверх с $490-520/т до $525-540/т cfr. Предложения заготовки из Ирана выросли до $490-500/т fob.

Аналитики «Укрпромвнешэкспертизы» прогнозируют дальнейшее удорожание лома и железорудного сырья, что позволит поставщикам СНГ в декабре - январе поддерживать восходящий тренд и поднять экспортные котировки в портах Черного моря на $20-25 от текущего уровня. К концу февраля высока вероятность насыщения рынка и понижающей коррекции цен.

В Китае цены на арматуру и катанку после спада в конце ноября вновь начали расти, поднявшись за неделю на $5-7 до $627/т и $660/т exw с 13% НДС соответственно. Суммарные запасы арматуры и катанки у трейдеров продолжают сокращаться, снизившись за последний месяц на 3,47 млн. тонн до 6,39 млн. тонн.

На рынках ЮВА спрос растет, благодаря активизации покупателями заказов для пополнения складов. В последнюю декаду ноября китайские компании подняли экспортные цены на $17-20 до $565-575/т fob по арматуре и $590-610/т fob по катанке. Дефицит поставок и низкий уровень складов вынуждают покупателей принимать повышение цен.

Локальные производители в MENA пересматривают декабрьские цены в сторону повышения по сравнению с ноябрем на $20-40. На импортном рынке арматура в регионе с конца ноября выросла в цене на $55 и доступна по $560-580/т cfr.

Общая повышательная тенденция цен затронула рынок арматуры и катанки в Турции. За неделю внутренние цены на арматуру выросли на $28-38 до $568-578/т exw. Сделки по катанке проходили по $640-650/т exw, что в среднем на $20 выше, чем неделей ранее. Экспортные цены за неделю выросли на $33 по арматуре и $20 по катанке.

В связи с активизацией покупателей усиливаются тенденции роста на рынке арматуры в ЕС. За неделю диапазон внутренних цен с учетом доставки поднялся на €35 до €485-550/т. С конца ноября на €35 до €450-465/т fob также выросли и экспортные предложения.

Согласно прогнозу экспертов УПЭ котировки арматуры и катанки на региональных рынках сохранят восходящий тренд, и к концу января достигнут локального максимума, прибавив к текущему уровню $20-25. В феврале, по мере наполнения складов, ожидаются снижение торговой активности и коррекция цен в сторону понижения.

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Иран
Китай
США
Турция
Проекты
Евросоюз
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