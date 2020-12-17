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ИИС “Металлоснабжение и сбыт”

С.Буниц: "падение рынка цветмета происходит уже пять лет"

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С.Буниц
С.Буниц.
Источник изображения: metalinfo.ru

В рамках деловой программы Недели металлов в Москве Российский союз поставщиков металлопродукции (РСПМ) провел круглый стол производителей, поставщиков и потребителей сырья и проката цветных металлов.

Участники круглого стола обсудили текущую ситуацию на рынке цветных металлов и его дальнейшие перспективы, важные аспекты спотового рынка и взаимодействие с производителями, присутствие импортной продукции (преимущественно из Китая), возможный дефицит по некоторым товарным группам и типоразмерам и другие вопросы.

Своим мнением поделились С. Буниц, акционер компании Галактика, член Совета РСПМ по направлению «Рынок проката цветных металлов», Р. Канеев, начальник отдела продаж компании Алюминий Металлург Рус, В. Фельдман, руководитель проекта «Цветные металлы» компании Металлсервис, А Пенский, генеральный директор компании Альмет, О. Карпинская, заместитель генерального директора компании ПромЦветМет.

Говоря о ситуации на рынке цветных металлов в целом и в компании Галактика в частности, С. Буниц отметил, что на сегодняшний день компания выполняет определенные показатели по объему продаж и выручке, и это позволяет держаться на плаву. Выручка Галактики по отношению к прошлому году снизилась примерно на 12%, в тоннаже снижение составило около 17%. По его словам, падение рынка цветмета происходит уже минимум пять лет.

Если говорить о выпуске продукции медной группы по четырем компаниям (УГМК-ОЦМ, Группа компаний «Акрон», Каменск-Уральский и Мценский заводы по обработке цветных металлов), то на конец текущего года он составляет 4,2—4,4 тыс. т в месяц. В 2019 г. было произведено 5,5—5,6 тыс. т, в 2018 г. — 6,4 тыс. т. То есть за два года рынок потерял около 2 тыс. т в месяц, а в процентном выражении это порядка 30—33%.

«Что касается показателей компании Галактика, то можно сказать, что мы находимся в тренде: все недополучают эти объемы, и мы недополучаем, — отметил С. Буниц. — Это говорит о том, что рынок действительно немножко „подсыхает“».

В 2020 г., по его словам, биржа пошла вверх. Те, кто занимался спотовой торговлей и у кого были товарные остатки на складах, стали зарабатывать благодаря инфляционным показателям, обесцениванию рубля и другим параметрам.

«Ситуация с алюминиевым прокатом, наверное, более сложная. Предполагаю, что в краткосрочной перспективе, например, до марта, будет наблюдаться дефицит алюминиевого полуфабриката из ряда сплавов и некоторых типоразмеров из-за аварии на Каменск-Уральском металлургическом заводе (КУМЗ), — сказал С. Буниц. — Кто-то решит подстраховаться и закупит аналогичную продукцию в Китае. Но следует помнить о том, что в этом случае есть определенные риски, связанные с логистикой, КТС, заградительными пошлинами».

Подробнее о ситуации на рынке цветных металлов читайте в обзоре, который размещен в свежем номере журнала «Металлоснабжение и сбыт»

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Россия
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