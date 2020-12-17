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Ученые достали первую партию грунта астероида Рюгу

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Грунт астероида Рюгу
Грунт астероида Рюгу.
Источник изображения: JAXA

Японские исследователи успешно извлекли пробу грунта с поверхности астероида Рюгу из контейнера, доставленного на Землю межпланетной станцией «Хаябуса-2». Заодно ученые смогли получить первый в истории образец газовой смеси, выделившейся из грунта в процессе перелета к нашей планете, сообщается в твиттере миссии.

Целью «Хаябусы-2», запущенной в космос в декабре 2014 года, стало исследование с орбиты и доставка на Землю проб грунта с 900-метрового околоземного астероида Рюгу. Изучение вещества астероида в наземных лабораториях и анализ данных, собранных станцией и спускаемыми зондами, позволит разобраться как в эволюции самого астероида, так и в процессах формирования Солнечной системы и роли астероидов в доставке на Землю органических молекул и воды.

5 декабря 2020 года возвращаемая капсула с грунтом, полученным как с поверхности Рюгу, так и из его приповерхностного слоя, совершила мягкую посадку на полигоне Вумера в Австралии, после чего контейнер с пробами грунта перевезли в исследовательский центр в Сагамихаре в Японии, где начали процесс извлечения образцов Рюгу. Первоначально исследователи нашли мелкие частицы грунта вблизи входного отверстия контейнера, а 15 декабря 2020 приступили к вскрытию камеры А — одной из трех герметичных секций внутри контейнера, которая использовалась в ходе первой операции по забору грунта с поверхности Рюгу.

В итоге ученые обнаружили внутри камеры А много темных частиц грунта, как мелкой, так и крупной фракции. Кроме того, из камеры был стравлена газовая смесь, схожая по составу с той, которая была обнаружена в контейнере во время разборки капсулы в Австралии, и отличающаяся от атмосферы Земли. Ученые считают, что эти летучие вещества должны быть результатом дегазации частиц грунта Рюгу и в ближайшее время проведут детальный анализ химического и изотопного состава собранного газа.


Источник изображения: JAXA



Источник изображения: JAXA


Ожидается, что на следующей неделе исследователи вскроют камеру С, в которой находятся образцы грунта, полученные в ходе второй операции по забору вещества, выброшенного из рукотворного кратера на поверхности Рюгу. Камера B не представляет для ученых интереса, так как осталась пустой. Полноценное исследование частиц грунта начнется в середине января 2021 года, а в будущем Японское агентство аэрокосмических исследований намерено отдать часть грунта NASA, которое в обмен предоставит вещество астероида Бенну, добытое межпланетной станцией OSIRIS-REx.

«Хаябуса-2» в настоящее время удаляется от Земли, направляясь к двум новым целям. О том, как станция исследовала Рюгу, можно узнать из нашего материала и в отдельной теме.

Александр Войтюк

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Япония
Компании
JAXA
Проекты
2020-й год
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