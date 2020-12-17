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Первый полет израильского электрического самолета наметили на 2021 год

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Alice
Alice.
Источник изображения: Eviation Aircraft

Израильская компания Eviation объявила о доработке прототипа пассажирского электрического самолета Alica и начале подготовки летательного аппарата к первому полету. Как пишет Flightglobal, компания намерена начать летные испытания самолета в 2021 году. Завершить сертификацию Alice разработчики планируют во второй половине 2023 года.

Eviation Aircraft впервые обнародовала проект Alice в 2017 году. Самолет получил три электромотора с толкающими воздушными винтами и аккумуляторную батарею достаточной емкости для относительно коротких региональных перелетов. Прототип Alice длиной 12 метров рассчитан на 9 пассажиров, но в будущем разработчики планируют создать 22-местную версию летательного аппарата.

Самолет получил удлиненное крыло небольшой стреловидности с размахом 13,5 метра и V-образное хвостовое оперение. Электромоторы с толкающими воздушными винтами установлены по одному на законцовках крыла и в хвостовой части. Максимальная взлетная масса Alice составляет 6,4 тонны. Предполагается, что первые версии Alice смогут выполнять полеты на расстояние до одной тысячи километров на скорости до 240 узлов (445 километров в час).

Alice оснащен аккумуляторной батареей емкостью 920 киловатт-час массой 3,2 тонны. В январе 2020 года аккумуляторная батарея прототипа электрического самолета могла стать причиной пожара, возникшего на борту Alice. Согласно отчету Eviation, перед пожаром аккумуляторный отсек самолета сильно нагрелся, а позднее аккумуляторная батарея взорвалась.

Каким именно доработкам подвергся прототип электрического самолета, разработчики не раскрывают. Предположительно, наиболее серьезной доработкой стало изменение расположения электромоторов. Ранее Eviation объявила, что электрический пассажирский самолет Alice получит легкую систему охлаждения MicroVCS (Micro Vapor Cycle System, микросистема парового цикла). Ее разработала американская компания Honeywell Aerospace. Систему охлаждения планировалось установить на прототип Alice в июле 2020 года в рамках подготовки самолета к первому полету.

Василий Сычёв

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Страны
Израиль
США
Проекты
2020-й год
Электрический самолёт
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