Легкая ракета Astra впервые добралась до космоса. Но не вышла на орбиту.

Американская компания Astra Space в третий раз запустила ракету Rocket 3.2, однако снова столкнулась с неудачей. Ракета впервые вышла в космос и достигла максимальной высоты в 390 километров, однако ей не хватило скорости для выхода на стабильную орбиту из-за некорректного подбора топливной смеси. Во время следующего запуска компания не будет модифицировать саму ракету (только состав топлива), и впервые установит на нее полезную нагрузку.

Astra Space — это американский стартап, разрабатывающий легкую орбитальную ракету для запусков небольших грузов. Она имеет классическую двухступенчатую конструкцию с керосин-кислородными жидкостными двигателями на обеих ступенях. Согласно расчетам, ракета способна выводить груз массой 150 килограмм на орбиту высотой 500 километров. Благодаря своим небольшим размерам ракета помещается в стандартный 40-футовый ISO-контейнер, повсеместно используемый в перевозке грузов. Именно в таком виде специалисты привозили ракету на стартовую площадку на космодроме Кадьяк, расположенном на Аляске.

В 2018 году компания дважды успешно провела суборбитальные испытания предварительной версии ракеты, а с марта 2018 года начала запускать ракету на орбиту, однако все три раза сталкивалась с проблемами. В марте запуск в рамках конкурса DARPA отменили из-за проблем модуля навигации и управления, в сентябре ракета успела стартовать, но через 30 секунд двигатели отключились, и она упала.

Во время нового запуска 15 декабря в 23:55 по московскому времени ракета, как и в предыдущие разы, не несла на себе полезную нагрузку, и цель испытаний заключалась в проверке самой возможности полета на орбиту. Изначально полет проходил штатно и первая ступень отработала исправно, после чего вторая ступень отделилась и продолжила полет. Однако в конце работы двигатель второй ступени завершил работу на 12-15 секунд раньше положенного времени. Это привело к тому, что ракета набрала скорость 7,2 километра в секунду — на 0,5 километра в секунду меньше, чем необходимо для выхода на стабильную орбиту. Максимальная высота полета составила 390 километров.

После запуска представители компании рассказали, что причиной неудачи (сама компания называет полет успешным, несмотря на то, что изначально она предполагала, что ракета выйдет на орбиту) стал некорректный состав топливной смеси. Компания планирует запустить следующую ракету через несколько месяцев, причем она не собирается вносить в нее конструктивные или программные изменения. Также во время этого полета ракета впервые попытается вывести в космос полезную нагрузку.

Основной конкурент Astra Space в области легких ракет-носителей — это американская Rocket Lab, разработавшая ракету Electron. Она имеет большую массу полезной нагрузки (до 300 килограмм), а также совершила 17 полетов (из них два были неудачными). Недавно она впервые вернула первую ступень ракеты после запуска, посадив ее на парашюте в море. В дальнейшем она планирует перехватывать спускающуюся ступень вертолетом до ее посадки.

Григорий Копиев