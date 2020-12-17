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Американские военные испытали гиперзвуковой прямоточный двигатель

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Испытания гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя
Испытания гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя.
Источник изображения: Aerojet Rocketdyne

Исследовательская лаборатория ВВС США в ноябре 2020 года провела испытания перспективного гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя. Как сообщает Flightglobal, испытания двигательной установки, разработанной американской компанией Aerojet Rocketdyne, проводились в Инженерно-техническом комплексе авиабазы «Арнольд» в Теннесси.

Гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель отличается от обычных сверхзвуковым горением топлива в камере сгорания. Воздух для процесса горения подается в камеру прямотоком без использования дополнительных компрессоров. В полете набегающий поток воздуха попадает в воздухозаборник, затем в сужающуюся компрессорную камеру, а после этого — в камеру сгорания.

Двигатели такого типа способны работать при скорости полета не менее 4-5 чисел Маха. Считается, что верхний предел скорости гиперзвукового двигателя составляет около 24 чисел Маха. Для более быстрого полета установке потребуется впрыск дополнительного окислителя.

Гиперзвуковой двигатель, разработанный Aerojet Rocketdyne, имеет в длину 5,5 метра. Во время испытаний силовая установка смогла развитью тягу 57,9 килоньютона. Проверки проводились при скоростях воздушного потока с разными числами Маха. Состоявшиеся проверки признаны полностью успешными. Военные охарактеризовали проведенные испытания как «рекордные». Другие подробности о проведенных проверках не раскрываются.

Летом прошлого года Исследовательская лаборатория ВВС США провела стендовые испытания гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя, разработанного американской компанией Northrop Grumman. Длина этого двигателя так же составляет 5,5 метра. Во время испытаний силовая установка смогла развить тягу в 58 килоньютонов.

Василий Сычёв

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Aerojet
Northrop Grumman
Проекты
2020-й год
ГЗЛА
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