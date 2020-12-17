Европейское агентство ENISA опубликовало отчёт о безопасности 5G

Агентство по сетевой и информационной безопасности Евросоюза (European Union Agency for Cybersecurity, ENISA) опубликовало обновлённый отчёт об оценках угроз 5G, составленный для повышения киберзащищённости сетей пятого поколения; отчёт включает перечень уязвимостей и предложения по их нейтрализации.

Новый отчёт о картине угроз содержит, в частности, описание обновлённой системной архитектуры 5G с указанием нововведений и их влияния на требования обеспечения безопасности, подробный анализ уязвимостей всех компонентов сетей 5G, обновлённый перечень угроз с оценкой их потенциальной опасности и др.

Для подготовки отчёта ENISA использовала открытые данные, опубликованные участниками рынка 5G (операторами, производителями, международными и национальными организациями), рабочими группами и институтами по стандартизации.