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Industry Hunter

Европейское агентство ENISA опубликовало отчёт о безопасности 5G

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5G
5G.
Источник изображения: industry-hunter.com

Агентство по сетевой и информационной безопасности Евросоюза (European Union Agency for Cybersecurity, ENISA) опубликовало обновлённый отчёт об оценках угроз 5G, составленный для повышения киберзащищённости сетей пятого поколения; отчёт включает перечень уязвимостей и предложения по их нейтрализации.

Новый отчёт о картине угроз содержит, в частности, описание обновлённой системной архитектуры 5G с указанием нововведений и их влияния на требования обеспечения безопасности, подробный анализ уязвимостей всех компонентов сетей 5G, обновлённый перечень угроз с оценкой их потенциальной опасности и др.

Для подготовки отчёта ENISA использовала открытые данные, опубликованные участниками рынка 5G (операторами, производителями, международными и национальными организациями), рабочими группами и институтами по стандартизации.

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