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Техкульт

Amazon готовит к запуску систему беспилотных роботакси Zoox

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Роботакси Zoox

Стремительно растущее семейство электрических транспортных модулей пополнилось автономной капсулой-роботакси Zoox от компании Amazon Zoox. Zoox – в прошлом американский стартап, занимающийся разработкой автомобилей-беспилотников, в начале этого года он был приобретен Amazon.

Роботакси Zoox – это очень компактный (расстояние между передними и задними колесами всего 3,63 м) двунаправленный (одинаково перемещается вперед и назад) автомобиль на электрической тяге, предназначенный для городской среды.

Роботакси Zoox

Электромобиль оснащен четырьмя обращенными внутрь сиденьями, новой системой подушек безопасности, специально адаптированной под двунаправленные транспортные средства. Поскольку это полностью автономный автомобиль, руль у него отсутствует. Источник питания – 133-киловаттная батарея, рассчитанная на 16 часов непрерывной работы. Автономную езду роботакси обеспечивает система, в которую входят камеры, радар и лидар. Zoох может разгоняться до 120 км/ч. Пока ничего не сообщается о том, где и когда Zoox начнет совершать первые пассажирские рейсы. Это станет известно после окончания тестовых испытаний, которые сейчас проходят в Лас-Вегасе, Сан-Франциско и Фостер-Сити.

Роботакси Zoox

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Оригинал публикации
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Страны
США
Франция
Проекты
БПЛА
Робот
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