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Интерфакс-АВН

В России могут создать новую версию истребителя пятого поколения Су-57

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Су-57
Су-57.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 16 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Двухместная версия истребителя пятого поколения Су-57 может быть создана в интересах зарубежных заказчиков, Минобороны РФ также анализирует необходимость создания такого самолета, сообщил в интервью "Интерфаксу" первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Андрей Ельчанинов.

"Возможно, на экспорт будет востребован двухместный вариант этого самолета. Мы способны его создать: сейчас эту необходимость переосмысливают и наше министерство обороны, и потенциальные заказчики", - заявил Ельчанинов.

Он заявил, что РФ на самом деле готова выводить Су-57 на экспорт. "Ведутся переговоры с потенциальными покупателями. Рассматриваются различные варианты поставки: отдельно самолета и самолета с полным комплексом вооружения, с системой послепродажного обслуживания. Кроме того, по требованию заказчика облик самолета может быть доработан. Так что мы с уверенностью говорим об экспортных перспективах Су-57",- первый зампред коллеги ВПК.

Ельчанинов с 15 декабря назначен на новую должность - первого зампреда коллегии ВПК. Ранее был одним из членов коллегии, курировал вопросы авиации.

Су-57 разработан в компании "Сухой" (входит в ОАК) и производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ). Это многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО. Его первый полет состоялся 29 января 2010 года.

Первый серийный Су-57 планировалось передать Минобороны РФ в конце 2019 года, однако самолет потерпел крушение во время испытательного полета накануне поставки. Всего к 2028 году российские военные должны получить 76 истребителей Су-57 и перевооружить на них три авиационные полка.

Полностью текст интервью публикуется в среду на сайтах "Интерфакса" (www.interfax.ru и www.militarynews.ru).

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