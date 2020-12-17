Войти
Деловая газета "Взгляд"

Facebook захотел создать сервис по созданию выжимок из новостей

312
0
0
Источник изображения: Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Facebook разрабатывает сервис TLDR, способный автоматически делать краткие версии новостей. Сервис с помощью искусственного интеллекта будет выделять ключевые положения и оформлять их в виде маркированного списка, сообщают западные СМИ.

Портал BuzzFeed News сообщает со ссылкой на внутреннюю презентацию, что название TLDR происходит от акронима "too long; didn't read" ("слишком длинно, не читал"), передает "Коммерсант".

Сервис анонсировали во время общего собрания сотрудников Facebook. В числе других разработок, о которых было объявлено на собрании, сообщается о соцсети для виртуальных аватаров Horizon, универсальный переводчик и датчик для считывания команд с мозга.

Отмечается, что Facebook в США, Великобритании и ряде других стран платит избранным СМИ за использование новостей в тематической ленте Facebook News. В декабре в Австралии был принят закон, который дает изданиям приоритет в заключении подобных сделок с Facebook и Google.

Член Общественной палаты Артем Кирьянов заявлял в комментарии газете ВЗГЛЯД, что власти США боятся влияния, которое приобретает Facebook.


Наталья Ануфриева

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Великобритания
США
Проекты
AI
Похожие новости
16.11.2020
Китайская угроза: в Британии опасаются за свою оборонку
09.03.2020
«Эра F-35 прошла»: Илон Маск предрек закат истребителей
31.10.2018
Морской бой с Россией
28.12.2017
Военные новости: рынок военных дронов во всей их красе превысит 10 миллиардов долларов
25.05.2015
Оружие для "холодной войны"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.12 19:09
  • 4
«Охотник» учиться: Минобороны распределило новые Ми-28УБ
  • 17.12 18:42
  • 2155
Как насчёт юмористического раздела?
  • 17.12 17:58
  • 4
Корреспондент (Украина): оставили на третий год
  • 17.12 17:51
  • 152
Космонавтика Илона Маска
  • 17.12 17:46
  • 20
В США рассказали о «перекладывающем на других вину» Рогозине
  • 17.12 17:43
  • 10
Японцы негодуют из-за российских пусков МБР «Булава»
  • 17.12 17:42
  • 17
Вторая Приднестровская
  • 17.12 17:38
  • 3
"Надо иметь копье": генерал ВСУ сравнил российскую армию с медведем
  • 17.12 17:13
  • 2
ВВС Великобритании тестируют возможности роя дронов для прорыва ПВО
  • 17.12 15:39
  • 52
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 17.12 15:39
  • 2
Полема рассказала о росте спроса на материалы для аддитивных технологий
  • 17.12 15:24
  • 2
Пилотируемые космические корабли пока не планируют оснащать ядерными двигателями - ИМБП РАН
  • 17.12 14:54
  • 2
Пентагон планирует вооружить истребители микроволновыми «пушками»
  • 17.12 14:03
  • 5
Под серийную сборку Су-57 на КнААЗ выполнено техническое перевооружение производства
  • 17.12 13:39
  • 5
Армия Украины планирует эксплуатировать танки Т-64 еще 25 лет