Facebook захотел создать сервис по созданию выжимок из новостей

Facebook разрабатывает сервис TLDR, способный автоматически делать краткие версии новостей. Сервис с помощью искусственного интеллекта будет выделять ключевые положения и оформлять их в виде маркированного списка, сообщают западные СМИ.

Портал BuzzFeed News сообщает со ссылкой на внутреннюю презентацию, что название TLDR происходит от акронима "too long; didn't read" ("слишком длинно, не читал"), передает "Коммерсант".

Сервис анонсировали во время общего собрания сотрудников Facebook. В числе других разработок, о которых было объявлено на собрании, сообщается о соцсети для виртуальных аватаров Horizon, универсальный переводчик и датчик для считывания команд с мозга.

Отмечается, что Facebook в США, Великобритании и ряде других стран платит избранным СМИ за использование новостей в тематической ленте Facebook News. В декабре в Австралии был принят закон, который дает изданиям приоритет в заключении подобных сделок с Facebook и Google.

Член Общественной палаты Артем Кирьянов заявлял в комментарии газете ВЗГЛЯД, что власти США боятся влияния, которое приобретает Facebook.

Наталья Ануфриева