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WarSpot

Швеция вооружается

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Швеция делает крупнейший вклад в свою оборону за последние 70 лет. Вчера, 15 декабря, портал defensenews.com сообщил о том, что парламент Швеции одобрил 40-процентное увеличение оборонного бюджета на период с 2021 по 2025 год.

Согласно новому плану, к 2030 году численность вооружённых сил увеличится с нынешних 55 000 до 90 000 человек. Несколько расформированных полков будут восстановлены, а количество призывников увеличится до 8000 ежегодно, что вдвое больше, чем в 2019 году. Армия и флот получат новое оборудование, будет запущена программа модернизации вооружения.

Шведские солдаты на острове Готланд

Источник изображения: defensenews.com

По словам министра обороны Питера Халтквиста, «это крупнейшее вложение в вооружённые силы с 1950-х годов». В 2020 году траты Швеции на оборону составили 1,1% от ВВП, но будут постепенно наращиваться и к 2025 году достигнут 89 млрд крон ($11 млрд). В предыдущие годы Минобороны Швеции уже получало дополнительные надбавки на оборону, но теперь рост затрат официально оформлен в долгосрочную программу.

Правительство охарактеризовало это как сигнал после «действий России в Крыму в 2014 году, неоднократных нарушений воздушного пространства российскими военными самолётами в соседних странах Балтии и наращивания военного присутствия в российском эксклаве Калининграде». Ранее Швеция уже вернула военных на остров Готланд, возвращает в собственность Минобороны ранее демилитаризованные объекты, а также вновь ввела всеобщую воинскую повинность.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Швеция
Проекты
2020-й год
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