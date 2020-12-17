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РИА Новости

Медикам силовых структур выплатят 3,5 млрд рублей за работу с COVID-19

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Сотрудники МЧС РФ в госпитале в Мурманской области
Сотрудники МЧС РФ в госпитале в Мурманской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Более 3,5 миллиарда рублей выделят из резервного фонда правительства России на социальные выплаты медикам силовых структур, работающим с COVID-19, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

"Выделить из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 3 534 191,9 тыс. рублей федеральным органам исполнительной власти на предоставление средств федерального бюджета в целях осуществления специальных социальных выплат", - говорится в документе.

В тексте перечислены медики таких силовых ведомств, как министерство обороны, Росгвардия, МВД, МЧС, ФСО, ФСБ, ФСИН и ГУСП.

Больше всего, согласно документу, получит Минобороны - 1,8 миллиарда рублей. ФСБ России получит более 766 миллионов рублей, МВД РФ - более 363 миллионов рублей, Росгвардия - более 340 миллионов рублей, ФСИН - более 110 миллионов рублей, МЧС - более 37 миллионов рублей, ФСО - более 24 миллионов рублей, ГУСП - более 11 миллионов рублей.

Осуществлять контроль за расходованием средств и докладывать в правительство об их освоении ведомства будут до 1 февраля 2021 года.

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1 комментарий
№1
17.12.2020 07:26
Лучше бы подкинули на нормальную комплектацию врачами и железом поликлиник во уездных городах.

А то конституционное право на медицину ограничилось Москвой, Питером и каким-то несчастным вирусом.
0
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