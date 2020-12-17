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Российская газета

РВСН получают 20 стратегических ракет "Ярс" и "Авангард" в год

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Стратегические ракетные комплексы "Ярс"
Стратегические ракетные комплексы "Ярс".
Источник изображения: © Ольга Балашова/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Минобороны РФ на своей странице в YouTube разместило кадры того, как в Оренбургской дивизии РВСН загружают в шахтную пусковую установку межконтинентальную баллистическую ракету стратегического комплекса с гиперзвуковым крылатым блоком "Авангард".

Первый полк этого соединения, оснащенный новейшим оружием, заступил на боевое дежурство в декабре 2019-го. Пару месяцев назад глава военного ведомства России Сергей Шойгу сообщил, что до конца года там подготовят инфраструктуру для развертывания еще двух ракет с "Авангардом". Судя по всему, процесс установки одной из них в шахту был снят на видео и опубликован в соцсетях.

Сам факт появления в нашей армии боевого комплекса, способного совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность и набирать гиперзвуковую скорость, превышающую число Маха более чем в 20 раз (почти 25 тысяч километров в час), поставил стратегических ракетчиков в особое положение. "Ракетная система "Авангард", безусловно, эффективно дополнит структуру системы вооружения РВСН, расширит боевые возможности группировки, а также создаст условия для развития новых типов боевого оснащения для современных и перспективных стратегических ракет, - сказал по этому поводу в интервью "Красной звезде" командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев. - Надеюсь, что та роль РВСН, которую они сейчас играют в стратегической триаде страны, с принятием нового ракетного комплекса, каким является "Авангард", стала еще весомее".

Впрочем, командующий ничуть не умаляет очевидные достоинства других современных стратегических наземных комплексов, чья доля в в РВСН постоянно растет и уже составляет 81 процент. К таким системам в первую очередь относится "Ярс". Этот ядерный комплекс, несущий боевое дежурство в шахтах и осуществляющий боевое патрулирование, является основой нашей наземной стратегической группировки. "Ярсы" вводят в боевой состав РВСН вместо вырабатывающих гарантийный эксплуатационный ресурс "Тополей". Причем в ходе перевооружения с подвижных "Тополей" на "Ярсы" их количество не растет. Зато увеличивается мощность. В отличие от тех же "Тополей", головная часть "Ярсов" имеет не один, а несколько маневрирующих боевых блоков индивидуального наведения, способных поражать цели на дальности до 11 тысяч километров.

Буквально день назад в Барнаульской ракетной дивизии заступил на боевое дежурство очередной полк, оснащенный подвижным вариантом этого комплекса. "Из восьми ракетных дивизий мобильного и стационарного базирования, намеченных для перевооружения на этот ракетный комплекс, остались только три, в которых это перевооружение еще не завершено", - сказал Каракаев.

Уточним - на мобильные "Ярсы" уже полностью перешли Тейковская, Йошкар - Олинская, Нижнетагильская, Новосибирская и Иркутская дивизии РВСН. В Барнаульском и Бологовском ракетных дивизиях этот процесс продолжается. А в Козельском соединении "Ярсы" устанавливают в шахты.

Сколько таких комплексов сейчас имеют стратегические войска, командующий не говорил. Зато назвал другую цифру. В год промышленность суммарно поставляет РВСН порядка 20 пусковых установок "Ярс" и "Авангард" и обеспечивающих их систем. И только этими комплексами группировка ракетчиков не ограничивается. Максимально эффективно реализовать различные формы и способы боевого применения им также позволяет наличие стратегических "Тополей", "Воевод" и "Стилетов".

На подходе - новая тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета. Она придет на смену самой мощной в мире стратегической РС-20В "Воевода", которую на Западе прозвали "Сатаной". "В настоящее время предприятия промышленности продолжают набор готовности к государственным летным испытаниям ракетного комплекса "Сармат". Уже сегодня, в Ужурском ракетном соединении, развернуты работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению. Постановка на боевое дежурство планируется в 2022 году", - сообщил Каракаев.

Кроме того, в РВСН будут модернизировать систему боевого управления и связи. Речь, в частности, идет о создании устойчивых трактов доведения приказов на применение ракетного оружия с высокими характеристиками оперативности. А вот существующую у "стратегов" систему боевого дежурства менять никто не собирается. "Более того, не предусматривается в ближайшей перспективе и полного отказа от дежурных смен в связи с автоматизацией системы боевого управления. Необходимо понимать, что система доведения боевых приказов до оружия именно автоматизированная, но не автоматическая, и присутствие в ней человека обязательно. Не нужно забывать, что в руках ракетчиков находится стратегическое ядерное оружие, требующее постоянного человеческого внимания, гарантированно исключающего его несанкционированное применение", - объяснил командующий.


Юрий Гаврилов

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