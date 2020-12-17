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Российская газета

Китайский клон советского Т-54 изменили до неузнаваемости

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Источник изображения: rg.ru

Несмотря на почтенный возраст китайские танки Тип 59, являющиеся копиями советских Т-54А, по-прежнему состоят на вооружении многих стран мира.

Только в Африке ими оснащены около десятка армий. Причем наряду со старыми версиями имеются и модернизированные варианты. Например, сухопутные войска Танзании получили модификацию типа G, внешне машины очень напоминают современные Тип 96, которые мы уже привыкли видеть на проводившихся в Подмосковье соревнованиях по "Танковому биатлону". У них такая же гладкоствольная 125-мм пушка, являющаяся клоном советской 2А46.

Пока неизвестно, был ли установлен автомат заряжания, что могло привести к уменьшению экипажа до трех человек.

Система управления огнем также обновлена, но сообщалось, что нет тепловизионного прицела, вместо него используется бесподсветочный инфракрасный.

С орудием спарен 7,62-мм пулемет, а на башне смонтирована модификация советского ДШК.

Танк имеет противокумулятивную динамическую защиту башни и передней части корпуса. На фотографиях можно также разглядеть дымовые гранатометы. Ходовую часть прикрыли бортовыми экранами.

Прежний двигатель мощностью 520 л.с. заменили на более мощный 730-сильный. Однако из-за возросшей боевой массы максимальная скорость не увеличилась.

Танзания стала первой страной, закупившей такие модернизированные Тип 59. В настоящее время китайская промышленность предлагает на экспорт уже доработанную версию танка-ветерана, с более мощным двигателем и совершенными прицельными системами.


Алексей Брусилов

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Танзания
Продукция
2А46
Type 59
Проекты
АРМИ-20XX
Танковый биатлон
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