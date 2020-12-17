Подлодка Балтфлота отработала погружение на максимальную глубину

Дизель-электрическая подводная лодка Балтийского флота "Дмитров" вышла на учения в район боевой подготовки флота на Балтике в Калининградской области.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, экипаж отрабатывает элементы курсовой задачи Л-3 с выполнением боевых упражнений в различной оперативно-тактической обстановке.

В частности, "Дмитров" выполнил глубоководное погружение с максимальной глубиной до 190 метров. В это время подводники проверили работу всех систем и механизмов субмарины, отработали алгоритм действий при управлении кораблем на больших глубинах и при различных способах всплытия на поверхность. Учение обеспечивал спасательный буксир "СБ-123".

Подводникам предстоит также произвести торпедные стрельбы по подводным и надводным целям, выполнить минные постановки и отработать уклонение от противолодочного вертолета Ка-27.

Справка "РГ"

ДЭПЛ "Дмитров" является лодкой проекта 877 ("Варшавянка"). Это самые малошумные российские субмарины, которые за высокую скрытность получили на Западе прозвище "Черная дыра". Эта особенность объясняется отсутствием шумных силовых агрегатов, выверенной обтекаемой формой и специальным гидроакустическим покрытием корпуса.

Субмарины данной серии могут противодействовать как подводным, так и надводным кораблям, и предназначены для защиты военно-морских баз, морского побережья и морских коммуникаций.

Светлана Песоцкая (Калининградская область)