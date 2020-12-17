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Известия.ru

США заявили о новом испытании противоспутниковой ракеты в России

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев

США заявили, что Россия провела новое испытание противоспутниковой ракеты. Об этом в среду, 16 декабря, сообщает американское Космическое командование ВВС.

«Россия провела испытание противоспутнковой ракеты. Россия продолжает милитаризацию космоса. Космическое командование США готово защитить Штаты и союзников от агрессии из космоса», — отметили в ведомстве в Twitter.

В прошлый раз Вашингтон заявлял, что Москва испытала противоспутниковую ракету прямого перехвата в середине апреля этого года. Тогда отмечалось, что Штаты следят за испытаниями ракет, которые якобы несут угрозу американским космическим системам. Американские военные также добавили, что готовы «сдерживать агрессию и защищать нацию» от враждебных действий в космосе.

В свою очередь, официальный представить МИД РФ Мария Захарова назвала подобное заявление частью кампании по дискредитации российской космической деятельности и мирных инициатив РФ по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.

19 апреля прошлого года стало известно, что США, Китай и Россия ведут работы над созданием систем противоспутниковой обороны. В начале 2010-х годов в России началась работа по созданию комплекса противоракетной и противокосмической обороны «Нудоль» с ракетой 14А042.

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Кредитование
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
А-235
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