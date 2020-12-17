Войти
ТАСС

Источник: атомную подлодку "Леопард" спустят на воду 25 декабря

622
0
+2
Многоцелевая АПЛ проекта 971
Многоцелевая АПЛ проекта 971 третьего поколения "Леопард".
Источник изображения: Военное обозрение

К этому сроку планируется завершить ремонт и модернизацию, отметил собеседник ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 971 (шифр "Щука-Б") "Леопард" Северного флота будет спущена на воду 25 декабря после завершения ремонта и модернизации в Центре судоремонта (ЦС) "Звездочка". Об этом ТАСС сообщил в среду источник в кораблестроительной отрасли.

"АПЛ "Леопард" по завершении ремонта и модернизации будет выведена из эллинга "под елочку" - 25 декабря этого года", - отметил собеседник агентства.

Известно, что после модернизации субмарины проекта 971 становятся носителями крылатых ракет "Калибр-ПЛ". "Леопард" входит в состав 24-й "звериной дивизии" подводных лодок Северного флота. Прибыл на ремонт и модернизацию на "Звездочку" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в 2011 году.

Однотипная с "Леопардом" АПЛ "Вепрь" завершила ремонт и модернизацию 5 августа на судоремонтном заводе "Нерпа" (входит в ЦС "Звездочка").

Многоцелевые подлодки третьего поколения проекта 971 были разработаны в Санкт-Петербургском морском бюро машиностроения "Малахит".

В состав 24-й дивизии подводных сил Северного флота входят шесть АПЛ - "Леопард", "Вепрь", "Тигр", "Пантера", "Гепард", "Волк".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Club-S
К-157 Вепрь
К-328 Леопард
Компании
Звездочка
Малахит С-ПМБМ
ОСК
Проекты
971 Щука-Б
Калибр КР
СФ
Похожие новости
30.06.2020
"Звериная дивизия" раскрывает тайны. Как строили и испытывали атомных подводных "хищников"
01.06.2020
Атомную подлодку "Вепрь" после модернизации передадут флоту в конце июня
29.04.2020
Источник: атомную подлодку "Вепрь" передадут Северному флоту в июне
20.03.2020
Атомная подлодка Северного флота "Вепрь" приступила к испытаниям после ремонта
29.10.2018
"Их стало гораздо больше": русские подлодки напугали США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.12 19:09
  • 4
«Охотник» учиться: Минобороны распределило новые Ми-28УБ
  • 17.12 18:42
  • 2155
Как насчёт юмористического раздела?
  • 17.12 17:58
  • 4
Корреспондент (Украина): оставили на третий год
  • 17.12 17:51
  • 152
Космонавтика Илона Маска
  • 17.12 17:46
  • 20
В США рассказали о «перекладывающем на других вину» Рогозине
  • 17.12 17:43
  • 10
Японцы негодуют из-за российских пусков МБР «Булава»
  • 17.12 17:42
  • 17
Вторая Приднестровская
  • 17.12 17:38
  • 3
"Надо иметь копье": генерал ВСУ сравнил российскую армию с медведем
  • 17.12 17:13
  • 2
ВВС Великобритании тестируют возможности роя дронов для прорыва ПВО
  • 17.12 15:39
  • 52
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 17.12 15:39
  • 2
Полема рассказала о росте спроса на материалы для аддитивных технологий
  • 17.12 15:24
  • 2
Пилотируемые космические корабли пока не планируют оснащать ядерными двигателями - ИМБП РАН
  • 17.12 14:54
  • 2
Пентагон планирует вооружить истребители микроволновыми «пушками»
  • 17.12 14:03
  • 5
Под серийную сборку Су-57 на КнААЗ выполнено техническое перевооружение производства
  • 17.12 13:39
  • 5
Армия Украины планирует эксплуатировать танки Т-64 еще 25 лет