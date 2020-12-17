Источник: атомную подлодку "Леопард" спустят на воду 25 декабря

К этому сроку планируется завершить ремонт и модернизацию, отметил собеседник ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 971 (шифр "Щука-Б") "Леопард" Северного флота будет спущена на воду 25 декабря после завершения ремонта и модернизации в Центре судоремонта (ЦС) "Звездочка". Об этом ТАСС сообщил в среду источник в кораблестроительной отрасли.

"АПЛ "Леопард" по завершении ремонта и модернизации будет выведена из эллинга "под елочку" - 25 декабря этого года", - отметил собеседник агентства.

Известно, что после модернизации субмарины проекта 971 становятся носителями крылатых ракет "Калибр-ПЛ". "Леопард" входит в состав 24-й "звериной дивизии" подводных лодок Северного флота. Прибыл на ремонт и модернизацию на "Звездочку" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в 2011 году.

Однотипная с "Леопардом" АПЛ "Вепрь" завершила ремонт и модернизацию 5 августа на судоремонтном заводе "Нерпа" (входит в ЦС "Звездочка").

Многоцелевые подлодки третьего поколения проекта 971 были разработаны в Санкт-Петербургском морском бюро машиностроения "Малахит".

В состав 24-й дивизии подводных сил Северного флота входят шесть АПЛ - "Леопард", "Вепрь", "Тигр", "Пантера", "Гепард", "Волк".