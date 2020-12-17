Региональный Ил-114-300 совершил первый испытательный полет

Москва. 16 декабря. ИНТЕРФАКС - Новый региональный пассажирский самолет Ил-114-300 совершил в среду первый испытательный полет, сообщили в пресс-службе "Ростеха".

Полет прошел на аэродроме в Жуковском. Полетное задание включало проверку режимов работы силовой установки, устойчивости и управляемости самолета, функционирования его систем.

"В 2022 году "ОАК" планирует завершить сертификацию Ил-114-300, а с 2023 года начать его серийные поставки", - сказал гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, которого цитирует пресс-служба.

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что программа производства Ил-114-300 предполагает выпуск до 2030 года до 100 машин. Их планируется поставлять "в гражданскую авиацию, государственным заказчикам, на экспорт".

"С получением сертификата типа в 2022 году будут подготовлены к поставке через ГТЛК первые серийные самолеты. Первым эксплуатантом станут "Полярные авиалинии", - сказал министр.

В свою очередь, вице-премьер Юрий Борисов заявил, что новый региональный самолет поможет повысить мобильность российских граждан.

"Местные авиалинии, десятки аэродромов, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке, смогут эксплуатировать эту машину. Ил-114 может быть использован на малооборудованных площадках, на коротких взлетно-посадочных полосах и на грунтовом покрытии",- отметил вице-премьер.

Он заявил, что Ил-114-300 сможет изготавливаться в специальных версиях: он может использоваться в качестве патрульного самолета, для нужд санитарной авиации, с установкой лыжно-колесного шасси - для полярной авиации.

В Объединённой двигателестроительной корпорации заявили, что первый полет самолет показал возможности двигателей - ТВ7-117СТ-01.

"Именно эта силовая установка обеспечила успешный первый полет самолета ИЛ-114. Двигатель мощный, экономичный и простой в обслуживании. Он совершенно незаменим для небольших региональных самолетов с особенностями взлетных полос в небольших аэропортах и максимально приспособлен для таких условий", - сказал генеральный директор АО "ОДК" Александр Артюхов, чьи слова привели в пресс-службе.

"Поэтому первый вылет Ил-114-300 с двигателями нашего производства - это стратегически важное событие для развития гражданского авиадвигателестроения и гражданской авиации России", - подчеркнул Артюхов.

Ил-114-300 - модернизированная версия Ил-114-100, разработанного конструкторским бюро Ильюшина в 1980-х годах. Предназначен для перевозки до 68 пассажиров или до 6,8 тонны грузов на региональных авиалиниях. Оснащен турбовинтовыми двигателями ТВ7-117СТ-01 разработки АО "ОДК-Климов". Заявленная производителем дальность полета с максимальной коммерческой загрузкой - 1,4 тыс. км, предельная высота - 7,6 км, крейсерская скорость - 500 км/ч.