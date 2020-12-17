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Интерфакс-АВН

В ВПК не сомневаются в возможности постройки в России сверхзвукового бизнес-джета

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Самолет "ТУ-144" в момент взлета
Самолет "ТУ-144" в момент взлета.
Источник изображения: © РИА Новости / А. Горохов

Но это будет дорогой самолет

Москва. 16 декабря. ИНТЕРФАКС - Россия обладает всеми необходимыми компетенциями для создания сверхзвукового гражданского самолета нового поколения, сообщил в интервью "Интерфаксу" первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России Андрей Ельчанинов.

"Думаю, мы способны построить сверхзвуковой пассажирский самолет. (...) С точки зрения технологического задела мы обладаем всеми компетенциями", - заявил Ельчанинов.

"ЦАГИ активно работает над этим, прорисовывая контуры самолета и определяясь с его характеристиками с учетом рыночной востребованности. Это ни в коем случае не повторение Ту-144 - прекрасного самолета с интересной судьбой", - подчеркнул первый зампред коллегии ВПК РФ.

По его словам, у России также есть задел в двигателестроении, который потенциально позволит реализовать сверхзвуковую скорость на пассажирском самолете.

"Да, это будет дорогой самолет, поэтому здесь очень важна бизнес-модель. Её нужно будет детально проработать со стартовым заказчиком. Если мы правильно просчитаем этот бизнес, правильно в него войдем, это будет абсолютно рыночный продукт", - заявил Ельчанинов.

Он отметил, что "в случае заинтересованности частных инвесторов всегда есть возможность организовать с ними партнерство и определиться с потенциальным роялти по итогам реализации проекта".

Как сообщал "Интерфакс", в настоящее время по заказу Минпромторга РФ разрабатывается концепция программы создания в России сверхзвукового гражданского самолёта. Эта научно-исследовательская работа стоимостью почти 718 млн руб должна быть выполнена до конца 2021 года. До этого исследования, направленные на создание демонстратора такого самолёта, проводил ЦАГИ - с 2017 по 2019 год на них было выделено почти 1,4 млрд руб. Кроме того, работы в этом направлении проводят и в компании "Туполев" (входит в ОАК), в советское время производившей сверхзвуковой пассажирский самолёт Ту-144.

В декабре 2019 года ЦАГИ сообщал, что индустриальными партнёрами России при создании сверхзвукового бизнес-джета может стать фонд Mubadala из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ). Переговоры с руководством этого фонда также проводил глава ОАК Юрий Слюсарь на Dubai Airshow.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров говорил, что "создание нового коммерчески эффективного сверхзвукового гражданского самолёта - самый большой вызов для современной мировой гражданской авиации". Он отмечал, что в России отсутствует необходимая для создания такого самолёта маршевая силовая установка - серийно производимый НК-32 (двигатель стратегического ракетоносца Ту-160 - ИФ) не сможет отвечать современным требованиям гражданских эксплуатантов.

В январе 2018 года подумать над созданием сверхзвукового пассажирского самолёта призывал президент Владимир Путин. Понаблюдав за полетом стратегического ракетоносца Ту-160 в Казани, Путин заявил: "Надо сделать гражданскую версию". Глава ОАК Юрий Слюсарь тогда ответил президенту, что у корпорации уже есть проект подобного лайнера.

Ельчанинов с 15 декабря назначен на новую должность - первого зампреда коллегии ВПК. Ранее был одним из членов коллегии, курировал вопросы авиации.

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