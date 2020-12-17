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Известия.ru

Новый российский самолет Ил-114-300 совершил первый полет

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Новый российский пассажирский самолет Ил-114-300 на аэродроме в Жуковском совершил первый полет. Об этом сообщили «Известиям» 16 декабря в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

«Всего по программе планируется производство и реализация до 100 ВС типа Ил-114-300 на период до 2030 года для поставки в гражданскую авиацию, государственным заказчикам, на экспорт. С получением сертификата типа в 2022 году будут подготовлены к поставке первые серийные самолеты», — прокомментировал глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Полетное задание предусматривало проверки режимов работы силовой установки, устойчивости и управляемости самолета, а также функционирования его систем.

«Ил-114-300 — еще одна машина в пассажирской линейке, которую наши авиастроители предложат перевозчикам в ближайшей перспективе. Новый самолет особенно актуален для нашей страны: он не требователен к уровню оборудования аэродромов, приспособлен к эксплуатации в суровых условиях Севера, Сибири, Дальнего Востока и благодаря оптимальной вместимости салона может стать базовой машиной для развития региональных перевозок», — сказал генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Он добавил, что в 2022 году Объединенная авиастроительная корпорация планирует завершить сертификацию Ил-114-300, а с 2023 года — начать его серийные поставки.

В конце ноября стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») получит первый заказ на серию из трех воздушных судов Ил-114-300.

В феврале депутат Госдумы России Владимир Гутенев в разговоре с «Известиям» заявил о востребованности Ил-114-300 как на внутренним, так и зарубежных рынках.

Ил-114-300 предназначен для местных воздушных линий. Самолет рассчитан на 60 пассажиров. Его экипаж состоит из командира и второго пилота. Он заменит выходящий из эксплуатации Ан-24. На Ил-114-300 устанавливается цифровой пилотажно-навигационный комплекс, который обеспечивает взлет и посадку в сложных метеоусловиях, пишет «Газета.ру».

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