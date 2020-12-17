Опубликовано видео первого полета нового Ил-114-300

Госкорпорация «Ростех» опубликовала видеозапись первого полета нового российского пассажирского самолета Ил-114-300, который состоялся на аэродроме в Жуковском 16 декабря.

Полетное задание предусматривало проверки режимов работы силовой установки, устойчивости и управляемости самолета, а также функционирования его систем.

Производитель запланировал создание до 100 воздушных бортов в срок до 2030 года. Самолеты поставят в гражданскую авиацию, по госзаказам и на экспорт, отмечается в сообщении госкорпорации.

В небо лайнер подняли новые российские двигатели ТВ7-117СТ-01 разработки и производства ОДК (входит в «Ростех»). Турбовинтовой двигатель создан на санкт-петербургском предприятии АО «ОДК-Климов».

«ТВ7-117СТ-01 обладает мощностью на взлетном режиме до 3100 л.с.», — отметили в «Ростехе».

В своем классе двигатель ТВ7-117СТ-01 — лучший по всем параметрам, определяющим экономическую целесообразность выбора силовой установки для самолета, добавили в госкорпорации.

Как сообщалось в ноябре, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») получит первый заказ на серию из трех воздушных судов Ил-114-300 с поставкой до 2023 года. Сумма заказа составит 4,3 млрд рублей.

В феврале депутат Госдумы России Владимир Гутенев в разговоре с «Известиям» заявил о востребованности Ил-114-300 как на внутреннем, так и зарубежных рынках.

Ил-114-300 предназначен для местных воздушных линий. Самолет рассчитан на 60 пассажиров. Его экипаж состоит из командира и второго пилота. Он заменит выходящий из эксплуатации Ан-24. На Ил-114-300 устанавливается цифровой пилотажно-навигационный комплекс, который обеспечивает взлет и посадку в сложных метеоусловиях, пишет «Газета.ру».

Накануне состоялся первый полет самолета МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14.