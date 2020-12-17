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В России взлетел новый самолет с российскими двигателями

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Первая гонка двигателей ТВ7-117СТ-01 самолета Ил-114-300
Первая гонка двигателей ТВ7-117СТ-01 самолета Ил-114-300.
Источник изображения: ОАК

В подмосковном Жуковском в среду, 16 декабря, впервые поднялся в воздух первый опытный образец нового пассажирского регионального турбовинтового самолета Ил-114-300. Соответствующее видео в Telegram выложило РИА Новости.

Согласно «Ростеху», Ил-114-300 получил новые турбовинтовые двигатели ТВ7-117СТ-01, разработанные и произведенные в России. В госкорпорации уверяют, что большинство систем, которыми оснащен самолет, создавались российскими компаниями впервые.

15 декабря на аэродроме Иркутского авиационного завода состоялся первый полет российского среднемагистрального узкофюзеляжного пассажирского самолета МС-21-310 («Магистральный самолет XXI века 310») с российскими двигателями ПД-14.

В октябре 2016 года генеральный директор корпорации «Ил» Сергей Вельможкин заявлял, что первый турбовинтовой самолет Ил-114 полностью российского производства поднимется в воздух в 2019 году. Ранее Ил-114, разработанный в 1980-е годы, выпускался на Ташкентском авиационном производственном объединении имени Чкалова.

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Страны
Россия
Продукция
117С
Ил-114
Ил-114-300
ПД-14
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