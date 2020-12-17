Отряд кораблей Балтийского флота взял курс на Средиземноморье

В дальний поход из Балтийска отправились корвет «Стойкий», средний морской танкер «Кола» и морской буксир «Яков Гребельский».

За время похода экипаж «Стойкого» должен выполнить множество учебно-боевых задач, среди которых – учения по связи, противовоздушной и противолодочной обороне, а также пополнение запасов в море различными способами.

На борту корвета находится вертолет Ка-27 морской авиации БФ. Вертолетчики проведут летные смены в акватории Атлантики и Средиземноморья, выполнят тренировки по поиску подводных лодок условного противника, обнаружению надводных целей и поисково-спасательные действия.

Основная задача похода – обеспечение военно-морского присутствия и демонстрация Андреевского флага в различных районах Атлантики, Средиземноморья и Индийского океана, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов. В состав экипажей входят подразделения морской пехоты, прошедшие специальную подготовку.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)