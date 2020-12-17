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Корреспондент (Украина): оставили на третий год

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Президент Украины Владимир Зеленский на 21-м саммите Украина - Европейский союз в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский на 21-м саммите Украина - Европейский союз в Киеве.
Источник изображения: © РИА Новости, Стрингер

Итоги украинской внешней политики в 2020 году, по мнению политолога, можно охарактеризовать четырьмя словами: провалы, скандалы, победы и перспективы. Однако он вынужден признать, что по большинству ключевых вызовов стране предстоят переэкзаменовки.

Високосный год для украинской дипломатии начался с обидного прокола. Потому что трудно назвать успехом полуподпольный визит Владимира Зеленского в сопровождении Андрея Ермака в Оман, почти одновременно с которым возникла чрезвычайная ситуация: в Иране был сбит пассажирский лайнер Международных авиалиний Украины. Вот тогда Украина получила двойной внешнеполитический вызов, на который так и не дала достойного ответа. На протяжении года товарооборот с Оманом паче чаяниям не вырос, а официальный Тегеран продолжает увиливать от предметного обсуждения вопроса о компенсациях семьям погибших в авиакатастрофе.

Разочарования

Урегулирование гибридного конфликта в Донбассе? Встреча лидеров "нормандской четверки" в Париже 9 декабря 2019 года до сих пор не нашла логического продолжения. Украинская сторона чего только не делала: согласилась на разведение сил на нескольких участках линии противостояния, повысила уровень своего представительства в Минской ТКГ, открыла новые пункты пропуска (КПВВ). Ответных шагов - ноль: Кремль привычно прикрывается марионетками из "молодых народных республик Донбасса", требуя от Киева еще бóльших уступок.

Годовщину Парижского саммита Россия отметила своеобразно: ввела санкции против новой группы украинских парламентариев и чиновников. Чтобы вопросов не было. Кстати, поговаривают, что на российском направлении мидовцев от принятия решений полностью оттеснил шеф президентского офиса Ермак.

Так, может быть, хотя бы на магистрали евроинтеграции есть оглушительные победы? Октябрьский саммит Украина - ЕС прорывным не стал, а шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель был вынужден дезавуировать собственные слова "Евросоюз - не банкомат и не благотворительный фонд", сказанные им в интервью, приуроченному к его визиту в Киев. Решение конституционного суда, торпедировавшее антикоррупционные процедуры, подарило Брюсселю новый громкий повод для критики Киева.

На февраль 2021 года перенесен саммит Ассоциации Украина - ЕС. Киев запрашивает пересмотр у Брюсселя Соглашения об ассоциации в пользу Украины. Посмотрим, чем нам ответят. Есть шанс на продвижение соглашения "об открытом небе" и "промышленного безвиза" в будущем году - для украинских дипломатов это реальный вызов и важная цель.

Победы

В 2020 году Украина присоединилась к Программе расширенных возможностей НАТО, став его шестой участницей. Да, с одной стороны, этот шаг демонстрирует стабильно высокий уровень доверия между Брюсселем и Киевом, оценку альянсом реформ ВСУ и роли Украины. С другой - участие в Программе не может заменить План по достижению членства в НАТО (ПДЧ). В сложном евроатлантическом пасьянсе Украине стоит быть готовой к новым поворотам и, конечно же, держать в уме возможность возражений со стороны Будапешта.

Подписанное во время визита украинской делегации во главе с Зеленским в Лондон Соглашение о политическом сотрудничестве, торговле и стратегическом партнерстве - сильный результат. И, конечно, на Украине рассчитывают с помощью Британии наладить взаимопонимание с Соединенными Штатами.

"Люблинский треугольник" (в составе Литвы, Польши и Украины), провозглашенный в июле министрами иностранных дел трех стран, стал еще одним шагом в повышении готовности противодействовать гибридным угрозам со стороны России и укреплении европейской безопасности. Проект подкрепляется пятилетним опытом польско-литовско-украинской бригады со штабом в Люблине.

Пандемия коронавируса потребовала от украинского МИД экстраординарных усилий - обеспечивали в условиях закрытых границ эвакуацию и много чего еще в интересах сограждан. Но впереди от МИД будут нужны не меньшие усилия в защите наших прав на перемещение постковидным миром - борьба за недискриминацию путешествующих украинцев.

Вопреки титаническим усилиям парламентария Андрея Деркача, неоднократно публично прокрутившего записи, на которых звучали голоса, похожие на Джо Байдена и Петра Порошенко, Украина предпочла роль стороннего наблюдателя за ходом президентских выборов в США. Исходя из продолжительности подсчета голосов за океаном, это однозначно к лучшему, хотя и победитель, и проигравший в президентской гонке за океаном вряд ли испытывает к официальному Киеву теплые чувства.

Напоследок о самом громком успехе украинской гибридной дипломатии. В ноябре в Милане апелляционный суд оправдал и освободил из-под стражи Виталия Маркива. В июле 2019 года он был приговорен к 24 годам лишения свободы якобы за убийство итальянского фотографа Андреа Рокелли под Славянском. "Дело Маркива" стало результатом российского влияния на европейские дела, несомненно. Восстановить справедливость удалось совместными усилиями наших дипломатов, украинской диаспоры в Италии и министра внутренних дел Арсена Авакова.

Евгений Магда, директор Института мировой политики


Евгений Магда

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4 комментария
№1
17.12.2020 07:32
Цитата, q
Украинская сторона чего только не делала: согласилась на разведение сил

Стопэ!
"Соглашаться" и "делать" - вещи настолько разные, что это даже не предмет полемики.
+4
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№2
17.12.2020 10:45
Цитата, q
Украинская сторона чего только не делала: согласилась на разведение сил на нескольких участках линии противостояния, повысила уровень своего представительства в Минской ТКГ, открыла новые пункты пропуска (КПВВ). Ответных шагов - ноль: Кремль привычно прикрывается марионетками из "молодых народных республик Донбасса", требуя от Киева еще бóльших уступок.
российская сторона и так пошла на огромные уступки - берёт в качестве военнопленных граждан Украины на обмен, не пойми на каких основаниях...вместо того что бы педалировать эту тему, как явный факт гражданского конфликта...и отказываться от обменов на основании нероссийского гражданства комбатантов...бойцов "беркута" нам отдают...а причём тут РФ?

да и потом, украинская сторона уже фактически открыто заявляет, что не собирается выполнять Минские соглашения, и в ответ желает ещё и какие то "ответные шаги"...пусть Рада проголосует закон о выборах в ЛДНР, назначит дату, прекратит блокаду экономическую...пусть Украина даст что нибудь для РФ, а не просто как за великое достижение выдает прекращение обстрелов своих же граждан...да и гуманитарную ситуацию с КПВВ они улучшают для граждан Украины, а не для граждан РФ...и при этом по своей национальной традиции думают что россияне им опять что то должны...
0
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№3
17.12.2020 17:39
Цитата, А.С.Б. сообщ. №2
да и потом, украинская сторона уже фактически открыто заявляет

Они с самого начала об этом заикались.
0
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№4
17.12.2020 17:58
Цитата, q
Они с самого начала об этом заикались.
с начала стеснялись говорить это вслух...а теперь и официальные лица уже не стесняются рассуждать типо - выполнять не будем, и выходить не будем что бы сохранять санкции...
0
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