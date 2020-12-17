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Интерфакс-АВН

Первым заместителем председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ назначен Андрей Ельчанинов

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Андрей Ельчанинов
Андрей Ельчанинов.
Источник изображения: www.aex.ru

Москва. 16 декабря. ИНТЕРФАКС - Первым заместителем председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ назначен Андрей Ельчанинов, сообщили в аппарате вице-премьера Юрия Борисова.

"С 15 декабря на данную должность назначен Андрей Ельчанинов",- сообщили в аппарате.

Там отметили, что ранее Ельчанинов курировал авиацию в коллегии ВПК, возглавляет Совет по авиастроению коллегии ВПК.

"Считаю это назначение очень достойным, опыт работы Андрея Фёдоровича и в Минобороны, и непосредственно в ВПК очень пригодится на новом посту", - заявил Борисов, чьи слова привели в его аппарате.

До перехода на работу в коллегию ВПК Ельчанинов занимал должность начальника управления департамента Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа.

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Страны
Россия
Компании
ВПК РФ
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Гособоронзаказ
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