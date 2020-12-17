«Сигнал от России»: почему Швеция увеличивает оборонный бюджет

К 2025 году на военные нужды Стокгольм потратит $11 млрд

Риксдаг (парламент) Швеции одобрил увеличение оборонного бюджета на 40% в период с 2021 по 2025 год. В Стокгольме объясняют необходимость этого шага напряженностью в регионе Балтийского моря, а официальные лица и вовсе прямо заявляют, что одной из причин считают действия России.

Данное увеличение оборонного бюджета станет самым большим для Швеции за последние 70 лет. К 2025 году объем средств, выделяемых на военные нужды, достигнет 89 млрд крон ($11 млрд), пишет Defense News.

Министр обороны Швеции Петер Хультквист сказал депутатам риксдага перед серией голосований, что «это самая крупная инвестиция в оборону страны, начиная с 1950-х годов».

Предложение по военному бюджету было выдвинуто в октябре двухпартийным шведским правительством (социал-демократы и партия зеленых, эти две партии образуют правящую коалицию). Сразу же подобные инициативы получили поддержку двух небольших оппозиционных групп.

Как пишет Defense News, правительство Швеции охарактеризовало резкое увеличение расходов на оборону как некий «сигнал» после перехода Крыма под российскую юрисдикцию в 2014 году, а также после «неоднократных нарушений воздушного пространства российской военной авиации в соседних странах Балтии и наращивания военного присутствия в российском эксклаве - Калининградском регионе, который находится в непосредственной близости от Швеции».

«Есть много оснований предполагать, что военный потенциал России в абсолютном выражении будет расти в течение следующего десятилетнего периода», - говорится в документе, принятом шведским парламентом.

Согласно разработанному плану, численность вооруженных сил Швеции увеличится с нынешних 55 тыс. до 90 тыс. военнослужащих к 2030 году. Несколько ранее расформированных полков будут воссозданы, а количество призывников увеличится до 8 тыс. ежегодно, что вдвое больше, чем в 2019 году.

ВМС Швеции получат новые корабли (одну подводную лодку, то есть общее количество субмарин возрастет до пяти единиц, а флот корветов будет обновлен). Помимо этого, запланированы обширные программы по модернизации вооружения, военной и специальной техники.

Стокгольм в настоящее время тратит на оборону 1,1% валового внутреннего продукта (в НАТО, куда Швеция не входит, рекомендует тратить на военные нужды 2% ВВП).

В декабре 2017 года Швеция приняла решение сформировать новый полк в составе вооруженных сил. Это произошло впервые после Второй мировой войны. Численность нового формирования составила 350 военнослужащих. Полк дислоцируется на стратегически важном острове Готланд в Балтийском море.

В 2010 году тогдашнее правоцентристское правительство Швеции отменило призыв по прошествии более 100 лет, заявив, что целенаправленная вербовка повысит качество вооруженных сил, которые после окончания «холодной войны» сократились более чем на 90%.

В 2017 году в Швеции введен избирательный призыв в армию для мужчин и женщин. Тогда министр обороны Швеции заявил, что этот шаг стал ответом на ухудшение ситуации с безопасностью в Европе.

«Мы увидели, что наши подразделения, части и соединения не могут быть укомплектованы личным составом только на добровольной основе. Необходимо было принять решение о дополнении системы комплектования по контракту, поэтому мы возобновляем призыв», - добавил глава военного ведомства этой скандинавской страны.

Как ранее писала «Газета.Ru» (https://www.gazeta.ru/army/2020/10/16/13321723.shtml), после окончания «холодной войны» многие европейские страны отказались от призыва. Однако в Скандинавии и Восточной Европе этот способ комплектования сохранили. Так, этот способ сохранен в Белоруссии, Дании, Эстонии, Финляндии, Литве, Молдавии, Норвегии и на Украине. В южной Европе, на Кипре, в Греции и Турции также по-прежнему применяется способ комплектования ВС по призыву.

В Центральной Европе только Австрия и Швейцария требуют от граждан прохождения обязательной военной службы в течение 6 месяцев и 262 дней соответственно. Германия отменила призыв на военную службу в июле 2011 года, но не так давно рассматривала меры по возвращению призыва на военную службу во время чрезвычайного положения в стране.

«Что касается повышения активности Вооруженных сил России в Балтийском море, то не совсем понятно, на основании каких фактов такие выводы делаются военно-политическим руководством в Стокгольме.

К примеру, в составе Балтийского флота всего одна субмарина - дизель-электрическая торпедная подводная лодка проекта 877ЭКМ «Палтус» Б-806 «Дмитров». В строю она с 1986 года, то есть кораблю уже 34 года. В ВМС Швеции уже сегодня - в пять раз больше субмарин, чем в Балтийском флоте - HSwMS «Gotland», HSwMS «Uppland», HSwMS «Halland», HSwMS «Södermanland» и HSwMS «Östergötland». Самая «возрастная» шведская подводная лодка находится в строю флота с 1989 года, то есть она на три года моложе нашей Б-806», - сообщил «Газете.Ru» замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Специалист также напомнил, что единственный корабль 1-го ранга Балтийского флота - эскадренный миноносец проекта 956 «Настойчивый» (1992 года постройки) - ограниченно боеспособен с начала 2010 годов в связи с износом главной силовой установки и огромными сложностями в ее ремонте.

В составе ВМС Швеции девять корветов, в составе Балтийского флота - четыре («Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий», «Стойкий»). Тут еще большой вопрос, кто кому угрожает, полагает Макиенко.

«Не должно сильно волновать шведское руководство и размещение в Калининградском особом районе зенитных ракетных систем С-400, береговых ракетных комплексов «Бастион» и оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».

Это территория Российской Федерации, и Москва вправе принимать любые решения в отношении боевого и численного состава группировки войск (сил), дислоцирующейся в этом регионе», - полагает Константин Макиенко.

Наконец, напомнил специалист, беспокойство Швеции по поводу усиления активности российского флота имеет давнюю историю и, можно сказать, уже сложившиеся традиции.

В середине 1980-х годов, чтобы окончательно прекратить разговоры о перманентном вторжении советских подводных лодок в территориальные воды скандинавских стран, главное командование ВМФ СССР запретило нашим субмаринам подходить к чужим территориальным водам ближе, чем на 50 км.

Приказ этот строго выполнялся, однако подводные призраки продолжали досаждать скандинавам. В прессе появились снимки странных следов, обнаруженных на дне Балтийского моря у берегов Швеции. Стали говорить, что их оставляют какие-то сверхмалые советские подводные лодки-танки, которые перемещаются по морскому дну на гусеницах.

И тогда главнокомандующий ВМФ СССР Владимир Чернавин с согласия высшего руководства страны собрал экстренную пресс-конференцию и сделал заявление для западных журналистов.

«...Обращаюсь к вам и через вас к вашему правительству с просьбой, чтобы вы поймали нашу подводную лодку, уничтожили и предъявили ее остатки международному сообществу, - сказал он. - Если вы уничтожите в своих водах хотя бы одну советскую подлодку, я, главнокомандующий Военно-морским флотом Советского Союза, скажу вам спасибо за то, что вы это сделали».

Видимо, история до определенной степени повторяется, заключил Константин Макиенко.

Михаил Ходаренок