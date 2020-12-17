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Тайвань спустил на воду «убийцу авианосцев»

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Источник изображения: warspot.ru

Тайваньский флот вскоре получит корабль, неофициально прозванный «убийцей авианосцев». Вчера, 15 декабря, портал taiwannews.com.tw сообщил о том, что на верфи судостроительной компании Lung Teh Shipbuilding прошла торжественная церемония спуска на воду нового корвета.

Корабль получил название Ta Jiang, бортовой номер 619 и является первым серийным корветом типа Tuo Chiang. Построенный в 2014 году корвет Tuo Chiang 618 остался в статусе прототипа и обладает более скромным вооружением в сравнении с серийными кораблями.

Сюжет телеканала Formosa TV о корабле Ta Jiang

Всего для ВМС Китайской Республики планируется построить 11 серийных корветов проекта Tuo Chiang. Каждый из них будет обладать дозвуковыми противокорабельными ракетами Hsiung Feng II (HF-2), и сверхзвуковыми ракетами средней дальности Hsiung Feng III (HF-3). Кроме того, каждый корабль получит 76-мм артиллерийскую установку, систему вооружения ближнего боя Phalanx (CIWS) и другое вооружение.

Несмотря на грозное прозвище, корветы типа Tuo Chiang являются сравнительно небольшими представителями этого класса кораблей. Водоизмещение составляет 685 т, длина корпуса — порядка 60 м. При этом корпус в виде катамарана позволяет корвету развивать скорость 43 узла, а высокая экономичность обеспечивает дальность хода 1800 миль. Схожую конструкцию имеют патрульные корабли типа Anping. При этом в ВМС Тайваня указывают, что при необходимости корветы можно будет оснастить противокорабельными ракетами HF-2 и HF-3.

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Страны
Китай
Тайвань
Продукция
Phalanx CIWS
Проекты
Авианосец
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